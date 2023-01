QUINDI L'INDIANO IN CALORE HA AZIONATO IL MOTORE E VIA! GLANDE E PENE SONO STATI RISUCCHIATI E LACERATI: NECESSARI 50 PUNTI DI SUTURA” (NON ERA MEJO UNA PIPPA?)

Riceviamo e pubblichiamo da Giuseppe Cruciani

giuseppe cruciani de la zanzara

Caro Dago, oggi mi trovavo in un ospedale di Milano per un controllo e passando per la zona del pronto soccorso sono stato informato di una storia che ha dell’incredibile. Per carità, siamo ormai abituati a tutto quando si parla di sesso e dintorni. Però senti questa: un uomo di 55 anni, indiano, è stato operato urgentemente ai genitali.

Cosa era successo? Per procurarsi piacere ha messo il suo attrezzo dentro il tubo dell’aspirapolvere. Hai letto bene: il tubo dell’aspirapolvere. Poi ha azionato il motore e via…Glande e pene sono stati gravemente risucchiati e lacerati, mi dicono che sono stati necessari almeno cinquanta punti di sutura!! Viva sempre l’autoerotismo, insomma la pippa, però…

aspirapolvere sul pisello aspirapolvere sul pube