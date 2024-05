16 mag 2024 09:30

VUOI UN AIUTO? FAMMI SCOPARE! - UN FUNZIONARIO 64ENNE DEL COMUNE DI CAMPAGNANO, IN PROVINCIA DI ROMA, AVVICINAVA DONNE IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISPERATE OFFRENDO VANTAGGI ECONOMICI IN CAMBIO DI PRESTAZIONI SESSUALI - LA PROCURA HA RICOSTRUITO ANCHE DUE EPISODI DI CORRUZIONE COMPIUTI DALL'UOMO E DA RAPPRESENTANTI DI UNA SOCIETÀ COOPERATIVA E DI UN'ASSOCIAZIONE CULTURALE - DISPOSTE MISURE CAUTELARI PER SETTE PERSONE…