VUOI APPARIRE SULLA COPERTINA DI MAXIM O DI PLAYBOY? BASTA PAGARE! - IL "NEW YORK POST" E' ANDATO AD INDAGARE SUL PERCHE' ALCUNE MODELLE SCONOSCIUTE SIANO APPARSE COSI' SPESSO SULLE LORO PRIME PAGINE - HA SCOPERTO COSI' UN MERCATO IN CUI A FARE DA MEDIATORI SONO I FOTOGRAFI - QUANDO I BUDGET DELLE RIVISTE HANNO INIZIATO A DIMINUIRE, SI E' INVERTITO IL PROCESSO: INVECE DI CERCARE BELLEZZE, SI OFFRONO SERVIZI A PAGAMENTO...

Dagotraduzione dal New York Post

Juliet Amelia

Di questi tempi qualsiasi donna può essere una ragazza da copertina di una rivista patinata, purché sia disposta a pagare. Tra il 2018 e il 2019 Juliet Amelia, massaggiatrice della Florida di 45 anni, sembrava essere la modella più sexy in circolazione: è apparsa improvvisamente in otto edizioni internazionali di Playboy - tra cui Playboy Svezia, Playboy Sud Africa e Playboy Nuova Zelanda.

Nello stesso periodo, Amelia - che ora vende copie di queste copertine e altre "immagini non censurate" sul suo sito web - è stata anche pubblicata sulla prima pagina della rivista maschile britannica FHM in Sud Africa e Australia.

«Nemmeno Pamela Anderson era su così tante copertine», ha detto Johnny Kortis, ex editore oggi editore di Playboy Slovacchia. Kortis ha spiegato che Amelia avrebbe voluto apparire anche sul suo giornale, ma lui ha rifiutato l’offerta di 10.000 dollari del suo fotografo.

Playboy Slovacchia non è in vendita, ha detto Kortis. L’editore ha raccontato che la pratica era così dilagante quando dirigeva la rivista che si è lamentato con la sede centrale, dicendo che stava annacquando il marchio.

Playboy, che ora gestisce solo contenuti online dopo aver abbandonato la sua versione cartacea lo scorso anno, ha affermato che vieta ai modelli di pagare per apparire nella rivista fondata da Hugh Hefner nel 1953.

Playboy

«Playboy Enterprises non consente la pratica di far pagare le modelle per essere nelle nostre pagine o in quelle delle nostre edizioni internazionali», ha detto una portavoce di Playboy. «Questa pratica è contraria agli standard del marchio Playboy. Esortiamo qualsiasi modella che è stato avvicinata a renderci consapevoli della situazione». Amelia non ha risposto alle richieste di commento.

Le copertine delle riviste sono ancora un terreno gelosamente custodito per gli editori della maggior parte delle pubblicazioni statunitensi. Ma sono sempre più "in vendita" in un oscuro mercato estero in cui aspiranti alle ragazze pinup vengono promesse posizioni di prima qualità sui media in cambio di un compenso, che spesso arriva a 10.000 dollari. Le ragazze devono accollarsi anche il costo del guardaroba, del trucco, delle riprese e del montaggio.

Kaila Methven 3

Secondo le fonti sono i fotografi a mediare: raccolgono denaro dalle modelle e poi acquistano gli scatti più glamour da distribuire in giro per le versioni d'oltremare delle riviste maschili popolari. «A volte paghi la rivista e a volte lo fanno gratis a seconda della ragazza, del suo seguito sui social, del suo aspetto e di cosa sta succedendo nella sua vita», ha spiegato il fotografo Ryan Dwyer

Se la modella è la fidanzata di un famoso atleta, «lo faranno gratis», ha detto Dwyer. «Se è Lacy, la spogliarellista di Las Vegas, vogliono essere pagati». La pratica delle modelle che pagano per il posizionamento è sbocciata grazie in parte a siti di social media come Instagram, dove tutto ciò che conta è l'apparenza del successo. Una "copertura" informatica può aiutare gli aspiranti influencer a guadagnare follower sui social media, che possono quindi portare a forme di entrate, come le sponsorizzazioni del marchio.

E con i lettori in netto calo, alcune riviste non possono più permettersi di finanziare riprese vistose in località esotiche, o pagare cifre esorbitanti per i diritti di pubblicazione di una bellezza sconosciuta.

«Prendevo 7,500 dollari per una copertina, 3,500 dollari per un servizio di cinque o sei pagine», ha spiegato Dwyer, riferendosi ai bei vecchi tempi delle riviste. «Lavoravo e vedevo una ragazza sexy a caso in un bar. Allora, fornivo vestiti, trucco e capelli, pagavo tutto e poi le vendevo alle riviste. Non stavo solo rimorchiando una ragazza qualsiasi. Sapevo di poterlo vendere ed è così che sarei stato pagato», ha detto.

Kaila Methven 2

Quando nelle riviste «i budget hanno iniziato a diminuire», Dwyer si è reso conto che avrebbe potuto fare più soldi sfornando copertine per donne disposte a pagare per il privilegio.

«Sono passato dallo scatto di ragazze sexy a Londra, nel Regno Unito e a Roma a ragazze rifatte con la chirurgia plastica che volevano essere in copertina. Ho declassato di sicuro la qualità, ma finanziariamente è stato l'esatto contrario», ha detto.

«Chi non vorrebbe essere su una copertina di Maxim?» ha detto Kaila Methven, che si fa chiamare Madame Methven e gestisce un'azienda di lingerie con sede a Los Angeles. Ragazza copertina per una «edizione speciale di viaggio» di Maxim South Africa nel febbraio 2018 e Playboy Mexico nello stesso anno, Methven nega di aver mai pagato per una copertina. Ma il fotografo che ha scattato le sue foto dice il contrario: a pagarlo non sono state le riviste, ma lei.

Kaila Methven 4

«La sua squadra mi ha contattato dicendo che volevano che [io] la riprendessi», ha detto Irvin Rivera a The Post di Methven, che si autodefinisce "ereditiera" del Kentucky Fried Chicken perché la sua famiglia una volta possedeva un vasto allevamento di polli sudafricano che era un fornitore di KFC.

Alla fine delle riprese, Methven ha pagato per le foto che le piacevano, inclusa quella che l'ha portata sulla copertina di Maxim South Africa, ha detto. Rivera ha detto che non è stato coinvolto perché Methven ottenesse la foto in copertina. «Conosce qualcuno lì», ha detto di Maxim South Africa.

Un'altra modella che è apparsa sulla copertina di Maxim South Africa ha finito per fare causa alla pubblicazione, sostenendo di essere stata ingannata e convinta a sborsare migliaia di dollari per scoprire che era stata pubblicata su una copertina finta.

Marina Pahomova, di origine russa, nota anche come Marina Pamo, dice di essere stata attirata nel piano dal fotografo Brian B. Hayes, che online si spacciava come fotografo esclusivo per Maxim Middle East e Maxim South Africa.

Kaila Methven

«Alcune riviste ... pubblicano SOLO le mie foto sulle loro copertine», avrebbe scritto sulla sua pagina Facebook nel 2016. «Siamo orgogliosi di fornire contributi GRATUITI per quelle modelle che prenotano servizi fotografici con me».

Hayes si è fatto pagare 5.000 dollari per due sessioni fotografiche garantendo a Pahomova che le foto sarebbero apparse su Maxim South Africa. Poi le ha chiesto altri 6.000 dollari perché le sue foto finisisero «in copertina e all’interno». Le ha detto che era amico dell'editore di Maxim South Africa, Dirk Steenekamp e le ha persino inviato uno screenshot di una copertina di Maxim South Africa presumibilmente pre-approvata con Pahomova come modella di copertina. Ma se la foto è uscita su quella copertina, non è stato lo stesso per altri Maxim, che il fotografo gli aveva promesso di far uscire nei paesi musulmani, dove invece la rivista è bandita.

Paige Munroe

Nella sua causa, Pahomova ha affermato di credere che Hayes abbia ingannato "centinaia" di modelle nel corso degli anni e si sia guadagnato oltre $ 1,5 milioni.

«Maxim sta frodando il pubblico in generale facendogli spendere soldi per l'acquisto di falsi Maxim insieme a frodare modelli e pubblicità commerciale che hanno pagato per posizionamenti in falsi Maxim, causando danni per un importo di diversi milioni di dollari», ha affermato la causa. Maxim non ha risposto alle richieste di commento.

La pratica di pagare le copertine è condannata dall'American Society of Magazine Editors, che vanta membri delle migliori riviste patinate della nazione. «La posizione di ASME sulle copertine in vendita - su qualsiasi contenuto - è: non ingannare il lettore», ha affermato Sid Holt, CEO dell'associazione di categoria.

Naturalmente, molte copertine al giorno d'oggi vivono solo nel mondo cibernetico senza pagine di riviste o lettori dietro di esse. Le modelle spesso posano per un mockup digitale dove c’è il logo, il titolo e la modella della rivista che possono pubblicare sui social media.

Il fotografo Joel Alvarez ha scoperto questa pratica nel 2019 quando si è scagliato su Facebook contro una "copertina fittizia" che afferma di aver scattato per Maxim France sotto l'allora proprietario Florent Carmin.

Bella Baez

«Anche se Maxim France non è mai stato messo in circolazione, è comunque bello vedere il mio lavoro su una finta copertina», ha scritto Alvarez. «Ma ho notato che molte [persone] pubblicano e credono persino che Maxim France sia una pubblicazione reale».

Alvarez - noto per il suo progetto Black Tape 2017, in cui ha fotografato bellissime donne vestite con abiti fatti di strisce di nastro isolante succinti e strategicamente posizionati – ha pubblicato su Facebook una copertina Maxim France della modella di fitness Paige Munroe che indossa una versione dorata del suo nastro elettrico “bikini”.

La copertina essenziale offre poco più di un'immagine di Munroe, che vanta 102.000 follower su Instagram, con un titolo in francese che si traduce approssimativamente in: "La bomba è il tipo da rispettare". La copertina non ha nemmeno una data.

Bella Baez 3

Munroe ha detto a The Post che non ha pagato per la sua copertina ed è rimasta sbalordita quando The Post l'ha informata che potrebbero non esserci state pagine di riviste dietro. Ha detto di aver fatto il servizio fotografico a Los Angeles con Alvarez e Carmin, credendo che fosse per un'edizione cartacea della rivista.

«Non ho mai pagato per una pubblicazione in vita mia. Se qualcuno ha pagato qualcosa per me, non ne sono a conoscenza, né gli avrei chiesto di farlo», ha detto Munroe. La "copertina" di Maxim France è stata rimossa dalla pagina Instagram di Munroe dopo che The Post l'ha contattata.

Carmin ha risposto al post su Facebook di Alvarez minacciando azioni legali. "Gentilmente rimuovi quel post di [sic] dalla tua pagina", ha scritto, "o verrà intentata una causa".

Ma quando è stato raggiunto da The Post, Carmin ha detto che non è più responsabile di Maxim France dopo aver ricevuto critiche da Maxim USA per il modo in cui gestiva l'attività. Ha detto che i suoi problemi con l'home office sono iniziati poco dopo che The Post ha iniziato a contattare Maxim US con domande sulla sua operazione nel 2020.

Bella Baez 2

In un'intervista, Carmin ha riconosciuto di aver realizzato "pochissime" edizioni cartacee della rivista dopo aver ottenuto la licenza Maxim France nel 2018. Ha detto di aver realizzato molte "copertine digitali", spesso producendo diverse "copertine" in un solo mese.

Carmin ha anche insistito sul fatto che non ha mai preso soldi direttamente dalle modelle perché apparissero sulle sue copertine informatiche. Ha riconosciuto solo di essere pagato da "sponsor" di modelle. Nel caso di Munroe, Carmin ha detto di aver fatto le riprese come un "favore" ad Alvarez, non in cambio di denaro.

Mentre il sistema può essere vissuto come sfruttatore da alcune riviste, alcune donne si sentono più ricche che mai dopo aver pagato per un servizio. È il caso di Bella Baez, appassionata di fitness di Santa Monica, che è apparsa sulla copertina di Maxim New Zealand nel 2020.

Bella ha detto di aver pagato 12.000 dollari per essere presente in copertina e in un servizio interno che includeva una stimolante domanda e risposta sul suo « cuore spezzato» e su come questo l'ha portata a darsi da fare, a trovare la forma migliore della sua vita e a competere nelle gare di Miss Bikini.

Ha detto di aver pagato 2.000 dollari per il servizio fotografico con Hayes, il fotografo di Pahomova. Altri 10.000 erano «per la pubblicazione di Maxim e la diffusione della pagina». E lei non se ne pente per un secondo. Maxim New Zealand non ha voluto commentare.