VUOI VEDERE COME TI SFANCULO? CLIC! – NEGLI STATI UNITI UNA COPPIA DI SPOSI NEGA LA PAUSA PRANZO AL FOTOGRAFO DURANTE IL GIORNO DELLE NOZZE E LUI SI E' VENDICATO IN MODO PERFIDO – DOPO ORE DI LAVORO IL POVERO FOTOGRAFO (TRA L'ALTRO AMICO DELLA COPPIA) SI ERA SEDUTO PER MANGIARE QUALCOSA ED È STATO RIMBROTTATO DAGLI SPOSI CHE GLI HANNO INTIMATO DI TORNARE SUBITO AL LAVORO E LUI A QUEL PUNTO...

Estratto dell'articolo di Benny Mirko Procopio per www.corriere.it

Pausa pranzo negata? Allora niente foto del matrimonio. È successo negli Stati Uniti, ma quello che potrebbe sembrare uno strano diverbio tra sposi e fotografo, in realtà nasconde una vicenda ancora più intricata, che si è conclusa con l’eliminazione di tutti gli scatti davanti agli occhi dei novelli marito e moglie.

[...] Tutto è iniziato quando la coppia si è dimenticata di assumere un fotografo professionista per scattare le foto del matrimonio. Essendoci poco tempo [...] i due hanno deciso di chiedere a un loro amico (peraltro invitato alle nozze) di immortalare il loro giorno speciale.

Quest’ultimo, di professione fotografo, ha deciso di accettare, pur non essendo un esperto di foto di nozze [...] ha provato a spiegare che non era il suo settore di appartenenza, ma davanti all’insistenza dello sposo non ha saputo rifiutare.

La cifra pattuita per il servizio è stata di 250 dollari, una somma irrisoria contando le 10/12 ore di lavoro previste. Dopo circa sette ore di foto senza neanche una pausa, l’amico/invitato ha deciso di concedersi qualche minuto di riposo, in modo da mangiare qualcosa. Ed è qui che è scoppiato il caso: gli sposi gli hanno intimato di non fermarsi, per lui non era prevista la pausa pranzo.

Davanti alla legittima richiesta di riposarsi un attimo [...] i due hanno risposto che gli scatti durante il banchetto erano essenziali. Lui, innervosito, ha deciso di cancellare tutte le foto fatte fino a quel momento e di andarsene.

Esasperato (e forse preso dai sensi di colpa), il fotografo ha deciso quindi di raccontare la vicenda su Reddit, chiedendo agli utenti se avesse sbagliato [...] Le risposte, invece, sono state quasi tutte a suo favore [...]: «Ma che razza di amici hai?».