Estratto dell’articolo di Daniele Raineri per www.repubblica.it

Una base dei mercenari russi Wagner in Libia è stata attaccata da droni questa notte, vicino alla città di Bengasi, dicono fonti del ministero della Difesa di Tripoli all’agenzia Afp e al sito arabo di news Arabi 21. Le fonti sostengono siano stati usati nell’attacco droni turchi modello Bayraktar Akinci (è la prima volta che ammettono di averli a disposizione).

Soltanto questi droni, di produzione molto recente e più grandi del normale, possono avere coperto i circa ottocento chilometri in linea d’aria tra la capitale libica e il bersaglio. Il governo di Tripoli ha smentito in via ufficiale il bombardamento con un comunicato.

In queste settimane Tripoli aveva bombardato con gli stessi droni turchi alcune basi di milizie rivali sulla costa a Zawiya, molto vicino alla capitale quindi, con il pretesto che fossero centri del traffico di persone verso l’Europa. Questa, se confermata, sarebbe stata un’operazione molto più ambiziosa e avrebbe colpito la milizia Wagner nell’est del Paese controllato dal generale Haftar.

[…] È chiaro che in questo caso il governo di Tripoli starebbe approfittando del momento di sbandamento in Russia. Il Cremlino, che fino a una settimana fa avrebbe considerato questo raid un colpo contro gli interessi in Libia della Russia, adesso non reagirà, perché dopo l’ammutinamento di sabato 24 giugno vede la Wagner come un gruppo ribelle che dev’essere disarmato.

I mercenari russi in Libia sono circa mille, secondo i numeri più aggiornati, e sono distribuiti in tre basi. Quella che sarebbe stata colpita nella notte è al Kharrouba, che fa da scalo logistico per alcune operazioni del gruppo Wagner in Africa – quindi in Mali, in Sudan, nella Repubblica centrafricana e altrove – ed è vicina al confine egiziano.

Il bersaglio potrebbe essere stato un grande aereo da trasporto Ilyushin-76 usato in questi giorni dal gruppo russo per fare la spola con l’Africa – in pratica i droni libici starebbero tentando di distruggere gli aerei da trasporto di Prigozhin e così azzoppare i mercenari stranieri. […]

Adesso il governo di Tripoli potrebbe avere colto l’occasione per fare una missione per conto dell’Amministrazione Biden e allo stesso tempo infliggere un colpo duro alla Wagner, che nella guerra civile del 2019 era schierata dalla parte dell’arcinemico generale Haftar. Se non fosse intervenuta la Turchia, i mercenari russi sarebbero entrati nella capitale libica da vincitori e invece si dovettero ritirare.

Si dice che anche i rapporti tra il generale Haftar e i mercenari russi siano tesi da tempo e che quindi oggi a Bengasi, dove comanda il generale, non ci sia stato troppo malcontento quando è arrivata la notizia del bombardamento.

