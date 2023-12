IL WALZER DELLE POLTRONE VA DI MODA – L’ADDIO DI MATTHEW M. WILLIAMS A GIVENCHY FA SCATTARE LE IPOTESI SU CHI SARÀ IL SUCCESSORE DEL DIRETTORE CREATIVO: IL PRIMO NOME È QUELLO DEL DISOCCUPATO ALESSANDRO MICHELE CHE, ADESSO CHE SI È LIBERATO DEL PATTO DI NON CONCORRENZA, POTREBBE METTERE UN PIEDE DENTRO LVMH. MA SPUNTA ANCHE IL NOME DI SARAH BURTON - ALESSANDRO VIGILANTE APPRODA DA ROCHAS, MATTEO TAMBURINI VA IN TOD’S E…

Tra un mese, Matthew M. Williams non sarà più il direttore creativo di Givenchy. Tempo di presentare le ultime collezioni uomo donna prefall 2024 e il designer americano uscirà dalla maison - parte del gruppo LVMH dal 1998 - a tre anni e mezzo dal suo insediamento. […]

Il contratto di Matthew M. Williams scadeva allo scoccare del 2024 e non è stato rinnovato. Perché? Le ragioni sono molteplici. Da una parte, il comunicato diramato da Givenchy spiega che lo stilista "si dedicherà completamente allo sviluppo del proprio brand, 1017 ALYX 9 SM."

Dall'altra, il creativo non è evidentemente riuscito a dare la spinta necessaria a un marchio che fatica, oggi, a collocare la sua identità rispetto ai competitor. Infine, come riscontra WWD, c'è da considerare la sempre più breve durata della permanenza dei designer alla direzione creativa dei brand europei. Attualmente, secondo l'analisi del magazine, più della metà degli stilisti, nel vecchio continente, rimane nella posizione di direttore creativo per meno di cinque anni.

Nel valzer di poltrone che ha contraddistinto i vertici creativi della moda internazionale del 2023, diversi posti rimangono vacanti e altrettanti designer in attesa di attribuzione. Chissà che a rimpiazzare Williams in casa Givenchy non approdi Sarah Burton, un'ipotesi suggerita da Business of Fashion. […]

Il 4 dicembre, la casa di moda Rochas, diretta fino ad aprile 2023 da Charles De Vilmorin, ha annunciato che sarà l'italiano Alessandro Vigilante a ideare e disegnare, ora, le collezioni ready-to-wear. […]

Tra le varie case di moda che nel 2023 hanno subìto uno scossone, ai vertici creativi, citiamo poi Tod's, che ha salutato Walter Chiapponi dopo quattro anni. Poco dopo, il milanese è entrato da Blumarine, al posto di Nicola Brognano. Il salto è avvenuto tra settembre e novembre mentre il primo giorno di dicembre, la stessa data in cui Givenchy ha annunciato di separarsi da Williams, Tod's nomina Matteo Tamburini suo nuovo direttore creativo, per le collezioni donna e uomo. […]

Aria nuova si registra anche da Chloé, dove Gabriela Hearst è stata sostituita a ottobre da Chemena Kamali. Enorme sconcerto in casa Moschino per la repentina perdita di Davide Renne, a novembre. Solo dieci giorni prima, il designer era stato eletto successore di Jeremy Scott.

Ma a tenere tutti con il fiato sospeso è il destino di Alessandro Michele, stilista a capo delle collezioni Gucci dal 2015 al 2022. Il 24 novembre 2023, è passato un anno da quando il talento romano ha lasciato la direzione creativa della storica casa di moda fiorentina, alla cui rinascita ha contribuito in prima persona. Un patto di non concorrenza stipulato con Kering gli avrebbe impedito di lavorare per altre griffe, per un periodo di almeno un anno dalla sua dipartita. Al 51enne idolo di star e Gucci addicted è subentrato, a gennaio, Sabato De Sarno, inaugurando un nuovo corso.

