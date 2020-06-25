hillary clinton 2016 hillary clinton julian assange ripulito per l'udienza preliminare
WASHINGTON NON DIMENTICA - NUOVI CAPI DI IMPUTAZIONE DAGLI STATI UNITI PER IL FONDATORE DI WIKILEAKS, JULIAN ASSANGE – TRA LE NUOVE ACCUSE ANCHE QUELLA DI AVER COSPIRATO CON GLI HACKER INCLUSO IL GRUPPO “ANONYMOUS” - GLI ATTACCHI CHE HANNO PORTATO ALLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI RISERVATI IN MERITO ALL’ALLORA CANDIDATA DEMOCRATICA HILLARY CLINTON…-
hillary clinton 2016 hillary clinton julian assange ripulito per l'udienza preliminare
REDEMPTION BOB - IL 22 E 27 GIUGNO 1980 BOB MARLEY, GIÀ MALATO DI CANCRO, TENNE DUE STORICI CONCERTI, UNO ALLO STADIO COMUNALE DI TORINO E L’ALTRO A SAN SIRO, DAVANTI A UNA FOLLA OCEANICA - FREAKKETTONI E MANAGER, STUDENTI E GENITORI, GENTE CHE NON SI ERA MAI FATTA UNA CANNA ED ENORMI NUVOLE DI GANJA CHE FLUTTUANO NELL'ARIA - MARINELLA VENEGONI: “BOB MARLEY ERA GIÀ MALATO, E NOI TUTTI LO SI SAPEVA, SOTTO IL PALCO. MA APPARIVA INDOMITO, NELLA SUA EVIDENTE FRAGILITÀ, MOSSO DA UNA FORZA INTERNA CHE…” - VIDEO
"FERRERO, TE SALUTA DZEKO", "MA VAFFANC..." (VIDEO) - VIPERETTA SENZA FRENI: “COLAO? MA CHI E'? MA CHI SE LO INCULA...” – "CONTE IMPREPARATO, IL GOVERNO HA ABBANDONATO LO SPETTACOLO. SENZA AIUTI LE SALE CHIUDERANNO. E IL CINEMA ANDRÀ VERSO LA MORTE” – "DA ANNI NON LAVORO PIU’ CON LA RAI. LA SIGNORINA ELEONORA ANDREATTA, DIRETTRICE DELLA FICTION, È UNA GRANDE MALEDUCATA E ARROGANTE. DOPO 10 ANNI TE NE DEVI ANNÀ”. SORDI, CASTRO, LA SAMP, QUAGLIARELLA. E SULLO SCUDETTO…
CAFONALINO – EFFETTI NEFASTI DELLA RIAPERTURA: MATTEO RENZI CHE PRESENTA IL SUO INUTILE LIBRO UN GIORNO SÌ E L’ALTRO PURE – DOPO AVER OCCUPATO LA GALLERIA BORGHESE (CHISSA' QUANTO HA PAGATO), IL SENATORE SEMPLICIOTTO DI RIGNANO HA INVASO IL CHIOSTRO DEL PIO SODALIZIO DEI PICENI – C’ERANO TUTTI GLI ULTIMI SAMURAI DEL RENZISMO MORENTE: LA BOSCHI, MARATTIN, GIACHETTI E MALGRADO LA PRESENZA DELL’EX AD DI ATLANTIA CASTELLUCCI NON E' CROLLATO NULLA - L’AMMISSIONE: “GOVERNIAMO CON IL M5S SOLO PER NON FAR VINCERE I SOVRANISTI…” – VIDEO
IL SALTO DEL BESTIONE – CHIUDETE LE VALIGIE E VOLATE CON LA FANTASIA FINO ALL’ISOLETTA DI NOSY BE, A NORD OVEST DEL MADAGASCAR, PER ASSISTERE ALLE MERAVIGLIOSE ACROBAZIE DELLE BALENE: L’ISOLA, CHE NEL 1729 HA RISCHIATO DI FINIRE IN MANO AI SAVOIA, È IL PUNTO DI PARTENZA PER ASSISTERE AI COLPI DI CODA SULLA SUPERFICIE DELLE ONDE E L’USCITA DI SLANCIO DALL’ACQUA IN VERTICALE – MA A COSA SONO DOVUTI QUESTI SALTI? I MASCHI USANO… VIDEO
“QUANDO MI VENGONO A DIRE CHE GLI ASINTOMATICI NON TRASMETTONO L'INFEZIONE MI CADONO LE BRACCIA” - IL VIROLOGO CRISANTI: “VISTO CHE I SINTOMATICI SONO SEMPRE MENO, QUALCUNO MI PUÒ SPIEGARE DA DOVE ORIGINANO TUTTI QUESTI NUOVI CONTAGI? CADONO DAL CIELO? - E’ VERO, LA CARICA VIRALE E’ DIMINUITA MA POSSIAMO REIMPORTARE IL CORONAVIRUS, COME È SUCCESSO IN COREA, A SINGAPORE, NELLA STESSA CINA E IN GERMANIA…”