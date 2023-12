WATCH OUT! - APPLE HA SOSPESO LA VENDITA DEGLI APPLE WATCH, PROPRIO A RIDOSSO DEL NATALE, A CAUSA DI UNA DISPUTA SUI BREVETTI CON L'AZIENDA DI TECNOLOGIA MEDICA "MASIMO" - LA FUNZIONE DI MONITORAGGIO DELL'OSSIGENO NEL SANGUE DELLO SMARTWATCH DELLA MELA VIOLEREBBE I DIRITTI DI BREVETTO DELLA SOCIETÀ - L'UNICA SPERANZA PER APPLE È L'INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE BIDEN, CHE POTREBBE METTERE UN VETO SULLA DECISIONE - E IN ITALIA CHE SUCCEDERÀ?

[…] Apple ha sospeso le vendite dei più recenti Apple Watch in tutti gli Stati Uniti dopo aver perso una disputa legale su un brevetto. La sospensione riguarda Apple Watch Series 9 e il Watch Ultra 2: […] L'azienda guidata da Tim Cook ha dovuto fermare le vendite dopo la decisione della US International Trade Commission (ITC), secondo cui la funzione di monitoraggio dell'ossigeno nel sangue violava i diritti di brevetto della società di tecnologia medica Masimo. L'unico orologio che resta in vendita è il nuovo Apple Watch SE, che non ha il sensore incriminato. […]

I PROSSIMI PASSI

Che cosa succederà ora? Apple ha ancora una speranza: la decisione iniziale arriva infatti da un giudice, poi ratificata come detto dall’ITC (International Trade Commission) e infine notificata all’amministrazione Biden. E proprio la Casa Bianca potrebbe mettere un veto e salvare Apple: l’amministrazione di Biden ha 60 giorni per decidere e per ora non ha fatto niente, lasciando così l'azienda di Cupertino in una situazione difficile. I 60 giorni scadranno il 25 dicembre: senza un veto la decisione sarà definitiva. […]

Senza intervento dell'amministrazione Biden l'unica soluzione di breve periodo per Apple sarebbe rimuovere la misurazione dell'ossigeno via software per riprendere le vendite. […] Anche se il periodo di revisione non terminerà prima del 25 dicembre, Apple sta adottando misure preventive per conformarsi alla sentenza. […]

CHI È MASIMO CORPORATION

Masimo Corporation è un'azienda quotata al Nasdaq con sede a Irvine, in California, fondata nel 1989 da Joe Kiani. […] Da parte sua, Apple ha fatto sapere che ritiene che le conclusioni dell'ITC siano errate e che vadano annullate e di aver fornito prove fattuali che la decisione avrebbe avuto un impatto negativo sull'interesse pubblico (citando diverse realtà sanitarie e organizzazioni di medici che fanno uso di Apple Watch per attività di ricerca, oltre che gli utenti finali coinvolti). La posizione di Apple è che Masimo ha tentato di utilizzare il contenzioso come manovra per spianare la strada al suo smartwatch W1, al punto che l'azienda della Mela ha a sua volta presentato due contro-cause per violazione di brevetto contro Masimo, con l'accusa di aver copiato nel suo Masimo W1 alcune caratteristiche brevettate di Apple Watch.

E IN ITALIA?

Cause sui brevetti come quella che ha coinvolto Apple e Masimo hanno una chiara delimitazione geografica, non sono globali. Apple ha precisato tra l'altro che «la decisione non ha al momento alcun impatto sulle vendite dei dispositivi in altri Paesi». In Italia non cambierà dunque nulla e tanto Apple Watch Series 9 che Watch Ultra 2 rimarranno in vendita in tutti i negozi della Mela e presso gli altri rivenditori autorizzati, online e fisici. Apple ha anche precisato che non vi sarà alcun impatto sulle unità di Apple Watch precedentemente acquistate che includono la funzione della misura dell'ossigenazione del sangue.

