IL WELFARE STATE CON IL PANNOLONE: I NONNI – GRAZIE AGLI ANZIANI A CUI VENGONO SMOLLATI I BIMBI IN ESTATE, LE FAMIGLIE ITALIANE RISPARMIANO FINO A 2 MILA EURO EVITANDO DI RIVOLGERSI A BABYSITTER O CAMPI-SCUOLA – CHI NON HA I NONNI DA SFRUTTARE DEVE SGANCIARE BEI SOLDONI: UNA BABY SITTER REGOLARMENTE ASSUNTA A TEMPO PIENO PUO' COSTARE DA 1600 A 1800 EURO AL MESE...

Estratto dell’articolo di Giacomo Andreoli per “il Messaggero”

nonni e nipoti

Fino a 2mila euro. E in alcuni casi anche qualcosa in più. È la cifra che nonni e nonne faranno risparmiare alle famiglie in questa estate occupandosi dei nipoti, senza che debbano andare in un centro estivo o essere accuditi da una baby sitter, visto che non c'è la scuola. Convergono su questa stima le proiezioni di Assindatcolf (l'organizzazione che rappresenta i datori di lavoro domestico) e delle associazioni dei consumatori Assoutenti e Cittadinanzattiva.

Una sorta di welfare familiare, quello affidato ai nonni, che garantisce un argine contro il caro-estate, tra costi delle bollette ancora elevati, cibi di stagione con rincari a due cifre e boom dei prezzi per aerei e vacanze. […]

nonno con nipote 1

Ci sono poi limiti Isee, variabili ma non elevati, per accedere ai contributi comunali per i centri estivi convenzionati e l'apposito bonus fino a 100 euro a settimana (ma sempre in base al reddito) vale solo per i figli di chi è dipendente della Pubblica amministrazione o pensionato Inps.

Secondo Assindatcolf una o un baby sitter regolarmente assunto a tempo pieno può costare da 1600 a 1800 euro al mese. In tutta l'estate si arriva a circa 5mila euro. È il caso più estremo, quello in cui una coppia ha bisogno di una copertura per tutta l'estate otto ore al giorno per cinque giorni a settimana, perché entrambi i genitori sono lavoratori, non hanno ferie o smart working e nessun altro può badare ai figli durante il giorno […]

nonno con nipote

L'inquadramento della o del baby sitter è uno, ma il contratto nazionale del lavoro domestico prevede un'indennità aggiuntiva nel caso di assistenza a bambini che hanno meno di 6 anni. Una o un baby sitter che assiste un minore di 6 anni per 40 ore a settimana ai minimi retributivi, può guadagnare 1.298,27 euro al mese, ma il costo per le famiglie arriva a 1.839,16 euro, visto che bisogna prevedere la tredicesima spalmata sui mesi, le ferie, il trf e i contributi, anche se si tratta solo di un'assunzione fatta per il periodo estivo. […]

Non va molto meglio se invece della baby sitter si considerano i centri estivi. Secondo Assoutenti e Cittadinanzattiva nelle grandi città la spesa per una coppia con figli arriva a superare i 2mila euro tra giugno e agosto (sempre che i genitori possano prendere tre settimane di ferie in questo mese, con le strutture che spesso chiudono). I centri estivi privati prevedono infatti esborsi dai 100 ai 180 euro a settimana a Roma e dai 100 ai 370 euro a settimana a Milano.

nonno con nipote

La media di prezzo può scendere se si porta anche un fratello o una sorella: lo sconto per il secondo figlio oscilla tra il 10% e il 30%. In entrambe le città, invece, gli oratori prevedono quote settimanali che variano tra i 20 e i 50 euro. […]

nonni nipoti parco nonno con nipote