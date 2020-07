2 lug 2020 19:10

WHAT THE SHARK? – VIDEO: UN’AQUILA CATTURA UN ENORME PESCE IN MARE E RIESCE A TRASPORTARLO SORVOLANDO TUTTO IL LITORALE. È SUCCESSO A MYRTLE BEACH, RINOMATA LOCALITÀ TURISTICA IN SOUTH CAROLINA – UNA TESTIMONE OCULARE HA RIPRESO LA SCENA: NON È CHIARO DI CHE RAZZA SIA LA PREDA, ANCHE SE A PRIMA VISTA SEMBRA UNO SQUALO… - VIDEO