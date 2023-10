12 ott 2023 09:39

WHATSAPP NUOCE GRAVEMENTE ALLA SALUTE – LE TROPPE CHAT CI MANDANO IN PAPPA IL CERVELLO E CAUSANO MAL DI TESTA, INSONNIA E UMORE INSTABILE – COME TUTTE LE DIPENDENZE, ANCHE QUELLA DAI MESSAGGI VA CURATA CON ATTENZIONE: COME? EVITANDO IL SOVRACCARICO SECONDO GLI ESPERTI LA NOSTRA MENTE NON PUÒ REGGERE PIÙ DI 10 GRUPPI. PER NON PARLARE DEI TERRIBILI VOCALI, CHE DIVENTANO LUNGHISSIMI. DOVREBBERO ESSERE AL MASSIMO DI…