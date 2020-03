WILD KENYA – LA SANGUINOSA LOTTA TRA UNA IENA SOLITARIA E UN POVERO GNU, COSTRETTO AD ARRENDERSI DAVANTI ALLA FURIA ASSASSINA DEL SUO RIVALE: LA IENA SI È AVVENTATA SULLA PREDA MORDENDOLE LE ZAMPE PRIMA DI AFFONDARE I DENTI NEL VENTRE E RIEMERGERE DALLE INTERIORA DELLA VITTIMA CON LA TESTA INSANGUINATA…

DAGONEWS

iena vs. gnu 3

La sanguinosa lotta tra una iena solitaria e un povero gnu, costretto ad arrendersi davanti alla furia assassina del suo rivale: la iena si è avventata sulla preda mordendole le zampe prima di affondare i denti nel ventre ed emergere dalle interiora della vittima con la testa insanguinata…

iena vs. gnu 8

Le immagini sono state catturate dal fotografo norvegese, Tom Dyring, 71 anni, in un recente viaggio nel Maasai Mara in Kenya. La lotta è durata per circa 40 minuti e ha sbalordito persino le guide del parco safari che non potevano credere che una iena solitaria potesse essere in grado di abbattere uno gnu di quelle dimensioni.

iena vs. gnu 5

iena vs. gnu 6 iena vs. gnu 7 iena vs. gnu 1 iena vs. gnu 4 iena vs. gnu 2