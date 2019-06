LOTITO E LA LUNA – IL PATRON DELLA LAZIO È IN TUTTI I TAVOLI CHE CONTANO, CENA CON I GIUDICI E SI OFFRE PER SALVARE ALITALIA, E ORA RISCHIA PURE DI DIVENTARE SENATORE– L’INTERVISTA AL "FATTO": “SONO IMPEGNATO IN VARIE CATEGORIE MERCEOLOGICHE. ALITALIA NON È MORTA MA I DIPENDENTI DOVREBBERO FARE TRAINING AUTOGENO. MI PIACCIONO GLI SPORT ESTREMI E DORMO TRE ORE A NOTTE. LE CENE CON I MAGISTRATI ERANO…”