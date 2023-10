WILLIAM E KATE, SCANSATEVE: C’È SOLO UNA "ROYAL FAMILY" IN INGHILTERRA ED E' QUELLA DEI BECKHAM – SUL RED CARPET DI PRESENTAZIONE DELLA SERIE NETFLIX A LORO DEDICATA, I BECKHAM SI SONO PRESI LA SCENA - I DUE HANNO RACCONTATO LE DIFFICOLTÀ (E I FLOP) NELLE LORO CARRIERE E LE CORNA CHE RISCHIARONO DI FAR NAUFRAGARE IL MATRIMONIO – ANCHE LORO HANNO CAPITO CHE LAVARE I PANNI SPORCHI IN PUBBLICO RENDE MOLTISSIMO… VIDEO

Estratto dell’articolo di Matteo Persivale per il “Corriere della Sera”

[…] L’autunno del patriarca David Beckham nel bel gruppo di famiglia con moglie, figli grandi, figlia adolescente, dalla nuora e da una futura nuora, è arrivato prima dei cinquant’anni — ne ha quarantotto — perché l’ala destra più forte della fine del Novecento è nata per correre e non ha più smesso. […]

La foto dell’altra sera, sul tappeto rosso di Londra, è quella di una festa speciale perfino per lui, uno degli uomini più famosi del mondo il cui ritiro dal calcio giocato dieci anni fa venne annunciato dalle breaking news delle tv di tutto il mondo come le dimissioni dei capi di Stato e di governo. Era la festa organizzata da Netflix per il film-documentario sulla sua vita, Beckham , biografia in quattro puntate bella e poco agiografica che non glissa sui punti meno gradevoli della sua carriera — il difficoltoso conciliare calcio e amore a distanza con Victoria, l’espulsione stupida ai mondiali in quell’Inghilterra-Argentina che gli aizzò contro la nazione, l’infedeltà che rischiò di far naufragare il suo matrimonio.

Il gruppo di famiglia dei Beckham è simbolo non soltanto di resistenza alle intemperanze mediatiche e agli imprevisti della vita […] ma è anche simbolo di una possibile alternativa pop alla famiglia reale. Se i Windsor dopo la fine della lunghissima era elisabettiana sono entrati cautamente nell’era carolingia (il re è un altro che, come Beckham, con i tabloid anni Novanta ha qualche conto in sospeso) in ordine sparso, con Carlo e Camilla minimalisti e l’erede al trono intento a non farsi cancellare mediaticamente dal fratello ribelle autoesiliato in California e zio Andrea cancellato dalla causa civile intentata dalla massaggiatrice minorenne, ecco i Beckham pronti a subentrare.

Capaci di gestire i media, sorridenti, provvidenzialmente immuni da scandali, divorzi, storiacce di vario genere. Ecco David e Victoria re e regina del loro personale brand, eccoli circondati dai loro ragazzi belli e sorridenti: Brooklyn (24, l’unico figlio in abito scuro pur senza cravatta) con la moglie Nicola Peltz attrice di Bates Motel, Romeo (21) con la fidanzata modella Mia altissima che svettava su tutti, Cruz (18) e Harper (12). E a fare il tifo, a bordo immagine, i genitori di David («Tutto quello che è successo, tutto quello che ho, esiste grazie a voi») e l’amica di famiglia ex Baby Spice Emma Bunton e Anna Wintour che — sempre la più attenta — capì per prima il potenziale fashion-mediatico della coppia. […]

