DAGONEWS

Se non potete resistere a mandarvi messaggi con le vostre amiche che abbiano come protagonisti i membri della famiglia reale inglese, queste app fanno al caso vostro. Adesso potrete aggiungere al vostro taglio e cucito le emoji dei membri della famiglia reale create da una società che ha preso le immagini iconiche di William, Harry e co. e le ha trasformate in miniature da allegare ai messaggi di testo.

Questi emoji sono disponibili scaricando due app - Katemoji e MeghanMoji - su App Store e su Google Play in oltre 155 paesi. Ognuno presenta oltre 100 emoji, nonché emoji animate e frasi scritte a mano create dall'artista Cathy Yu.

