(ANSA) - Diverse fotografie inedite della famiglia reale britannica vengono esposte in una nuova mostra alla King's Gallery di Buckingham Palace, in cui è possibile ammirare immagini storiche in bianco e nero dei Windsor riguardanti la loro sfera privata. Fra queste uno scatto del 1943, nel pieno della Seconda guerra mondiale, in cui re Giorgio VI siede alla scrivania della Royal Lodge nel castello di Windsor, circondato dalla sua famiglia, e in particolare con la giovane regina Elisabetta al suo fianco.

Come si legge sul sito di Bbc News, la mostra dal titolo 'Royal Portraits: A Century of Photography' (visitabile dal 17 maggio al 6 ottobre), riunisce una delle più grandi collezioni di immagini della dinastia e racconta la sua storia negli ultimi 100 anni, arrivando fino ai giorni nostri.

Numerose immagini sono state realizzate da Lord Snowdon, grande fotografo britannico nonché marito dal 1960 al 1978 della principessa Margaret, che poteva cogliere i membri della Royal Family nei loro momenti quotidiani, lontano dai riflettori degli eventi pubblici. E lo ha fatto ad esempio in uno scatto che ritrae da bambino re Carlo III insieme alla sorella, la principessa Anna, in occasione dell'ottavo compleanno dell'attuale sovrano.

