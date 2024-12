12 dic 2024 19:39

WOODY CUCINATO PER BENE – NUOVE ROGNE LEGALI PER WOODY ALLEN E LA MOGLIE SOON-YI PREVIN: IL LORO EX CHEF GLI HA FATTO CAUSA PER ESSERE STATO LICENZIATO – SI TRATTA DI UN MILITARE IN RISERVA, ASSUNTO DALLA COPPIA LO SCORSO GIUGNO CON UN SALARIO DI 85 MILA DOLLARI L'ANNO, MA CACCIATO DOPO APPENA UN MESE – IL REGISTA E LA MOGLIE NON GLI AVREBBERO FORNITO UNA BUSTA PAGA, NON AVREBBERO VERSATO CORRETTAMENTE I CONTRIBUTI E… – VIDEO