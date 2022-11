WORLD WIDE WEBB! – C’È UNA NUOVA INCREDIBILE IMMAGINE CATTURATA DAL TELESCOPIO SPAZIALE JAMES WEBB! SI TRATTA DI DUE GALASSIE CHE SI FONDONO “GETTANDOSI A CAPOFITTO L’UNA NELL’ALTRA”, DANDO VITA A UN’ABBAGLIANTE FORMAZIONE DI STELLE – LA COPPIA DI GALASSIE SI TROVA NELLA COSTELLAZIONE DI CETUS, A 270 MILIONI DI ANNI LUCE DALLA TERRA. IN PRATICA, È COME GUARDARE INDIETRO NEL TEMPO…

Da www.blitzquotidiano.it

GALASSIE CHE SI SCONTRANO FOTO TELESCOPIO JAMES WEBB

Il telescopio spaziale James Webb ha catturato una nuova immagine sbalorditiva che mostra due galassie che “si gettano a capofitto l’una nell’altra”.

L’evento spettacolare è noto come “fusione di galassie” e dà vita a un’abbagliante formazione di stelle.

Secondo gli astronomi, a seguito della fusione ha inizio un processo “frenetico” di creazione di stelle e dopo, dunque, la formazione di nuove stelle è circa 20 volte più veloce che nella Via Lattea.

Si tratta di un grande colpo astrofotografico per James Webb considerando che il telescopio è stato lanciato solo a dicembre dello scorso anno.

i pilastri della creazione visti dal telescopio james webb

Le immagini sono state rivelate nell’ambito della partnership congiunta JWST, che comprende la Nasa, l’Agenzia spaziale europea (ESA) e l’Agenzia spaziale canadese (CSA).

“Una spessa fascia di polvere ha bloccato queste preziose intuizioni dalla vista di telescopi come Hubble”, ha dichiarato l’ESA. Tuttavia, la sensibilità all’infrarosso di Webb e la sua impressionante risoluzione a queste lunghezze d’onda, gli permettono di vedere oltre la polvere e di ottenere la spettacolare immagine qui sopra”.

i pilastri della creazione nel 1995

La coppia di galassie si trova nella costellazione di Cetus, a ben 270 milioni di anni luce dalla Terra. Ciò significa che la luce ha impiegato circa 270 milioni di anni per raggiungere il James Webb Space Telescope e, dunque, lo stato in cui vediamo queste galassie è quello in cui si trovavano tanto tempo fa. Sì, stiamo vedendo indietro nel tempo. Esattamente 270 milioni di anni fa.

Secondo gli scienziati, il nucleo della fusione di galassie è eccezionalmente luminoso e compatto.

Possiamo anche vedere una serie di picchi di diffrazione “a fiocco di neve” ad otto punte che spuntano dalla galassia. Sono creati dalla luce delle stelle che interagisce con la struttura fisica del telescopio e sono più evidenti a causa della luminosità della galassia in fusione.

