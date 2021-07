WOW, CHE PALLA DI FUOCO A DUBAI - IERI NOTTE UNA NAVE PORTACONTAINER E' ESPLOSA NEL PORTO DI JEBEL ALI, IL PIU' TRAFFICATO DEL MEDIO ORIENTE - L'ONDA D'URTO E' ARRIVATA A PIU' DI 20 KM DI DISTANZA, E HA FATTO TREMARE PALAZZI ED EDIFICI - NON CI SONO STATE SEGNALAZIONI DI VITTIME, E L'INCENDIO CHE NE E' SEGUITO E' STATO TENUTO SOTTO CONTROLLO - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Esplosione a Dubai

Ieri notte intorno alle 23.45 una nave portacontainer è esplosa al porto di Dubai. L’onda d’urto si è sentita fino a 24 chilometri di distanza e ha scosso gli edifici dei quartieri intorno al porto. L'incendio ha provocato gigantesche fiamme arancioni al porto di Jebel Ali, il più trafficato del Medio Oriente, che si trova sul lato orientale della penisola arabica.

Non ci sono state segnalazioni immediate di vittime al porto, che è anche il più trafficato scalo per le navi da guerra americane al di fuori degli Stati Uniti. Questa mattina, il governo di Dubai ha rilasciato una dichiarazione in cui dice che i servizi di emergenza hanno tenuto sotto controllo l'incendio.

L'entità dei danni causati al porto e al carico circostante non è stata immediatamente chiara. Anche la causa dell'incendio non è stata immediatamente nota. I funzionari portuali hanno spiegato che stanno «prendendo tutte le misure necessarie per garantire che il normale movimento delle navi continui senza alcuna interruzione».

Esplosione a Dubai 2

Mona al-Marri, direttrice generale del Dubai Media Office, ha dichiarato alla TV Al-Arabiya, di proprietà saudita, che questo incidente «potrebbe accadere in qualsiasi parte del mondo» e che l'ufficio di comunicazione del governo ha lavorato per rilasciare rapidamente dichiarazioni.

Intorno alle 23:45 i residenti di Dubai che registrano con i loro telefoni dai grattacieli hanno pubblicato video frenetici sui social media che mostrano una palla di fuoco che illumina il cielo notturno.

Il porto di Jebel Ali all'estremità settentrionale di Dubai è il più grande porto artificiale di acque profonde del mondo e serve merci dal subcontinente indiano, dall'Africa e dall'Asia. Gestito dal DP World con sede a Dubai, il porto dispone di quattro tentacolari terminal per container che possono attraccare alcune delle navi più grandi del mondo.

Esplosione a Dubai 3

Il porto non è solo un importante hub cargo globale, ma un'ancora di salvezza per Dubai e gli emirati circostanti, che funge da punto di ingresso per le importazioni essenziali.

This was the explosion heard across Dubai tonight. Details to follow. Praying all are safe. Via @xmufaxsam_ pic.twitter.com/pGUPYx0rUj — Lovin Dubai | ???? ??? (@lovindubai) July 7, 2021

Esplosione a Dubai 5 Esplosione a Dubai 4 Esplosione a Dubai 6