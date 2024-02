WURSTEL, CRAUTI E MARIJUANA! LA CAMERA BASSA DEL PARLAMENTO TEDESCO HA APPROVATO UNA LIBERALIZZAZIONE CONTROLLATA DELLA CANNABIS IN GERMANIA – DAL PRIMO APRILE, IL POSSESSO E LA COLTIVAZIONE DELLA DROGA DIVENTERANNO LEGALI PER GLI ADULTI A DETERMINATE CONDIZIONI: AMMESSI NELLA PROPRIA ABITAZIONE FINO A 50 GRAMMI DI CANNABIS, SEMPRE PER USO PERSONALE…

(ANSA) - Il Bundestag, la Camera bassa del parlamento tedesco, ha approvato una liberalizzazione controllata della cannabis in Germania. Il possesso e la coltivazione della droga diventeranno legali per gli adulti il primo aprile, a determinate condizioni, secondo una legge approvata dalla coalizione di governo di sinistra-centro del cancelliere Olaf Scholz. Lo riferisce l'agenzia Dpa.

A favore hanno votato 407 deputati, contrari 226 e 4 astenuti, precisa ancora la Dpa. La nuova legge prevede che i maggiorenni potranno avere in strada fino a 25 grammi di cannabis per uso personale e che tre piante di cannabis "vive" a casa propria diventeranno legali. Ammessi nella propria abitazione saranno fino a 50 grammi di cannabis, sempre per uso personale.

Il fumo della cannabis negli spazi pubblici sarà però proibito in scuole, impianti sportivi e nelle loro vicinanze (entro 100 metri in linea d'aria dagli ingressi). Saranno invece consentite "Anbauvereinigungen" (associazioni di coltivazione) non commerciali di adulti, in cui fino a 500 residenti in Germania potranno coltivare cannabis fornendosela a vicenda per il consumo personale ma fino a un massimo di 50 grammi al mese per componente.

Entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge, sarà effettuata una valutazione iniziale del suo impatto, fra l'altro, sulla protezione dei ragazzi e dei giovani. La legge dovrebbe essere approvata il 22 marzo dal Bundesrat, il secondo ramo del parlamento, quello dei rappresentanti regionali: non è necessaria l'approvazione, ma la Camera dei Laender potrebbe ricorrere alla commissione di mediazione con il Bundestag e rallentare il processo. Il ministro federale della Sanità, il socialdemocratico (Spd) Karl Lauterbach, durante il dibattito in parlamento a Berlino ha sostenuto che la situazione attuale è "in alcun modo accettabile" visto il numero crescente di consumatori e il traffico criminale di droga: "Il mercato nero è il cuore del male", ha detto sottolineando che occorre quindi creare un'offerta legale.

