Il pressing del Congresso su governo e Pentagono: intervengono due piloti che avevano intercettato oggetti volanti misteriose e l'ex intelligence David Grusch, secondo il quale gli Stati Uniti sono in possesso di astronavi aliene

Il mondo dell’ufologia oggi, 26 luglio, alza le antenne e le sintonizza su quanto capiterà alla Camera degli Stati Uniti. E’ infatti arrivato il giorno nel quale il governo e le forze armate, su sollecitazione di rappresentanti del Congresso, dovranno fornire informazioni sugli oggetti volanti non identificati, quelli che adesso in America si sono messi a denominare Uap (Unidentified Aerial Phenomena), ovvero fenomeni aerei non identificati (ma noi romantici della materia li continueremo a chiamare Ufo, sigla molto più bella, oltre che storica).

[...] Gli Stati Uniti pensano prima di tutto al problema della sicurezza nazionale (che sia violata da Umani o da Alieni), gli ufologi sperano invece che questo scenario serva ad ampliare il varco nel «muro» aperto nel 2017 quando Luis Elizondo, ex agente segreto della United States Army Counterintelligence, fece fare uno scoop al New York Times parlando degli avvistamenti di oggetti dalle dinamiche molto strane da parte dei piloti degli F-18 Super Hornet della US Navy.

Quella fu un po’ l’apertura del vaso di Pandora, dopo la quale si mossero vari personaggi reclamando chiarezza, primo fra tutti il senatore Marco Rubio che nel 2020 ottenne un pubblico intervento del Pentagono.

All’audizione alla Camera interverranno due ex piloti che hanno dichiarato di aver più volte intercettato dei «cosi» che, in volo, sfuggivano alle regole note della fisica: si tratta di Ryan Graves e David Fravor. Parlerà pure l'ex dell'intelligence David Grusch, secondo il quale gli Stati Uniti sono in possesso di astronavi aliene (o di loro parti). [...]

