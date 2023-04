XI JINPING PARLA DI PACE IN UCRAINA MA SU TAIWAN E' PRONTO ALLA GUERRA - LE FORZE ARMATE CINESI HANNO INIZIATO LE ESERCITAZIONI MILITARI, CON 42 JET E 8 NAVI MILITARI, INTORNO ALLO STRETTO DI TAIWAN, A NORD E A SUD DELL'ISOLA, DOPO L’INCONTRO NEGLI STATI UNITI DELLA PRESIDENTE TAIWANESE TSAI ING-WEN CON LO SPEAKER DELLA CAMERA AMERICANA, KEVIN MCCARTHY – LA MINACCIA DI PECHINO: “LE OPERAZIONI MILITARI SERVONO COME SEVERO MONITO CONTRO LA COLLUSIONE TRA FORZE SEPARATISTE CHE CERCANO L'INDIPENDENZA DI TAIWAN E QUELLE ESTERNE, E CONTRO LE LORO ATTIVITÀ PROVOCATORIE"

L'esercito cinese ha annunciato oggi esercitazioni di "preparazione al combattimento" nello stretto di Taiwan, tra le tensioni con l'isola dopo un incontro negli Stati Uniti della sua presidente Tsai Ing-wen e la terza carica dello stato americano. "Il comando del teatro delle operazioni orientali dell'Esercito popolare di liberazione terrà un'esercitazione di preparazione nello stretto di Taiwan, nella parte settentrionale e meridionale dell'isola e nello spazio aereo a est di Taiwan dall'8 al 10 aprile", si legge in un comunicato dell'esercito cinese.

Tali manovre includeranno anche "pattuglie di polizia", ;;aggiunge la nota di Pechino. Il luogo esatto delle esercitazioni non viene specificato. Da parte sua il ministero della Difesa taiwanese ha dichiarato di aver rilevato 13 aerei e tre navi da guerra intorno all'isola. La parte più stretta dello stretto tra la costa cinese e Taiwan è larga circa 130 chilometri. La Cina considera l'isola, con una popolazione di 23 milioni, una delle sue province, che non è ancora riuscita a riunificare con il resto del suo territorio dalla fine della guerra civile cinese.

Terminato nel 1949, il conflitto contrappose i comunisti, che presero finalmente il potere nella Cina continentale, all'esercito nazionalista, costretto a ritirarsi sull'isola. Le autorità cinesi hanno cercato di isolare diplomaticamente Taipei da quando la presidente Tsai Ing-wen è salita al potere nel 2016, perché membro di un partito che tradizionalmente si batte per l'indipendenza, una linea rossa assoluta per Pechino. Dopo l'incontro di mercoledì negli Stati Uniti con il presidente della Camera dei rappresentanti americana Kevin McCarthy, ieri e l'altro ieri la Cina ha inviato navi da guerra, un elicottero e un aereo da combattimento nello stretto di Taiwan.

TAIWAN, MANOVRE MILITARI DELLA CINA MINACCIANO STABILITÀ

(ANSA) - PECHINO, 08 APR - Le esercitazioni militari annunciate dalla Cina intorno a Taiwan minacciano "la stabilità e la sicurezza regionali". E' quanto afferma il ministero della Difesa di Taipei. La Cina ha "utilizzato la visita e i transiti della presidente Tsai Ing-wen negli Stati Uniti come scusa per condurre esercitazioni militari, che hanno gravemente minato la pace, la stabilità e la sicurezza nella regione", ha accusato il ministero della Difesa taiwanese in una nota.

Tsai è rientrata ieri sera a Taipei, concludendo la missione di 10 giorni che l'ha portata in Centroamerica (da Guatemala e Belize, due degli ultimi 13 Paesi con cui l'isola ha relazioni diplomatiche), e a un doppio scalo negli Usa, a New York e a Los Angeles, che ha fortemente irritato la Cina. A New York, la presidente ha tenuto un discorso al think tank conservatore Hudson Institute, ricevendo il prestigioso 'Global Leadership Award', mentre a Los Angeles ha incontrato lo speaker della Camera americana Kevin McCharty alla Reagan Library.

In entrambi i transiti, Tsai ha incontrato numerosi esponenti politici del Congresso in formazione bipartisan. Il doppio scalo sul suolo Usa ha mandato su tutte le furie Pechino: "La Cina adotterà misure risolute per salvaguardare la sua sovranità e integrità territoriale", ha assicurato la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning. Ieri, Pechino ha annunciato una serie di sanzioni contro la Reagan Library, l'Hudson Institute e quattro loro responsabili.

CINA, INIZIATE LE MANOVRE MILITARI INTORNO A TAIWAN

(ANSA) - PECHINO, 08 APR - Il Comando del teatro orientale dell'Esercito popolare di liberazione, le forze armate cinesi, hanno iniziato le manovre "di prontezza al combattimento e le esercitazioni militari intorno allo Stretto di Taiwan, a nord e a sud dell'isola di Taiwan, e nello spazio aereo e marittimo a est dell'isola". E' quanto ha riferito un portavoce del Comando. Il ciclo di manovre (8-10 aprile), annunciato e avviato dopo la partenza dalla Cina del presidente francese Emmanuel Macron e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, punta ad "affilare la spada".

Il pattugliamento e le esercitazioni si svolgono nelle aree marittime e nello spazio aereo dello Stretto di Taiwan e intorno all'isola, ha spiegato il portavoce del Comando del teatro orientale dell'Esercito popolare di liberazione, le forze armate cinesi, Shi Yi. A Taiwan c'è un'altra delegazione bipartisan del Congresso Usa, impegnata in una visita iniziata giovedì, a stretto giro dall'incontro di Los Angeles tra la presidente dell'isola Tsai Ing-wen (rientrata ieri sera a Taipei dopo il secondo transito americano in California) e lo speaker della Camera americana Kevin McCarthy.

"Essere qui invia un segnale al Partito comunista cinese che gli Usa sostengono Taiwan e che rafforzeremo Taiwan, e vogliamo che ci pensino due volte prima di invadere Taiwan", ha detto Michael McCaul, presidente della commissione Esteri della Camera, a capo del gruppo di otto parlamentari che ha visitato il Giappone e la Corea del Sud in questa missione in Estremo Oriente.

CINA,MANOVRE SONO SEVERO MONITO A FORZE SEPARATISTE TAIWAN

(ANSA) - PECHINO, 08 APR - Le operazioni militari avviate oggi dalla Cina intorno a Taiwan "servono come severo monito contro la collusione tra forze separatiste che cercano 'l'indipendenza di Taiwan' e quelle esterne, e contro le loro attività provocatorie". E' quanto afferma il portavoce del Comando orientale dell'Esercito popolare di liberazione cinese (Pla), Shi Yi, aggiungendo che le manovre "sono necessarie per salvaguardare la sovranità nazionale e l'integrità territoriale della Cina".

TAIWAN, RILEVATI 42 JET E 8 NAVI MILITARI CINESI

(ANSA) - PECHINO, 08 APR - Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato otto navi da guerra e 42 aerei da combattimento cinesi intorno all'isola, nel giorno dell'annuncio di Pechino di tre giornate di esercitazioni militari. Il dicastero taiwanese, in una nota, ha espresso "solenne condanna verso tali azioni irrazionali", aggiungendo che i rilevamenti - che includevano 29 jet che hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan - sono avvenuti tra le 6 e le 11 ora locale (mezzanotte e le 5 in Italia).

TSAI, TAIWAN DI FRONTE A ESPANSIONISMO AUTORITARIO CINA

(ANSA) - PECHINO, 08 APR - Taiwan deve misurarsi con "il continuo espansionismo autoritario" della Cina, dopo i tre giorni di manovre militari su larga scala annunciati e iniziati oggi intorno all'isola. "Negli anni recenti abbiamo avuto di fronte il continuo espansionismo autoritario", ha affermato la presidente Tsai Ing-wen, aggiungendo di voler "continuare a lavorare con gli Usa e con gli altri Paesi simile per difendere i valori della libertà e della democrazia".