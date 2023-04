XI JINPING STRINGE L’ASSEDIO SU TAIWAN – IL PRESIDENTE CINESE ALZA I TONI E INVITA I SUOI A PREPARASI ALLA GUERRA, E DA TAIEI RISPONDONO: “VA RAFORZATO L’ADDESTRAMENTO MILITARE”. IL CONFLITTO SEMBRA A UN PASSO, MENTRE CRESCE IL MISTERO SULLA NO FLY ZONE VARATA DAL DRAGONE – L’OBIETTIVO DI PECHINO È LASCIARE ISOLATA L’ISOLA, MA C'È SEMPRE L'OPZIONE GOLPE: SE ALLE ELEZIONI PERDONO I NAZIONALISTI, NON C'È BISOGNO DI UNA GUERRA...

PILOTA CINESE SUI CIELI DI TAIWAN

CINA VIETA NAVIGAZIONE A NORD TAIWAN PER 'DETRITI RAZZI'

(ANSA) - La Cina ha varato per domenica l'interdizione alla navigazione in un'area a nord di Taiwan a causa della "caduta di detriti di razzi". E' quanto riferisce l'autorità marittima cinese, senza fornire ulteriori dettagli.

TAIWAN ASSEDIO DAL CIELO

Estratto dell’articolo di Lorenzo Lamperti per “La Stampa”

«Va rafforzato l'addestramento militare orientato al combattimento reale». «Sembra che stiano cercando di prepararsi a lanciare una guerra». I toni di Xi Jinping, presidente della Repubblica popolare cinese, e Joseph Wu, ministro degli Esteri di Taipei, sembrano lasciare poco spazio alla diplomazia.

ESERCITAZIONI MILITARI CINESI A TAIWAN

[…] Wu, che già in passato ha lanciato avvertimenti simili soprattutto nelle interviste internazionali, ha detto alla Cnn che «non importa se nel 2025 o nel 2027 o anche oltre, Taiwan deve prepararsi a combattere».

Entrambe le sponde cercano di rafforzare le proprie capacità militari sperando di non doverle utilizzare in un conflitto, ma ieri per qualche ora c'è stata preoccupazione per l'imposizione di una «no fly zone» di tre giorni da parte di Pechino.

MAPPA DELLA LINEA MEDANA NELLO STRETTO DI TAIWAN

Le prime informazioni, diffuse dalla Reuters, parlavano di tre giorni di interdizione aerea in una zona a 85 chilometri a nord dalla costa settentrionale di Taiwan. L'ipotesi ha subito fatto pensare al lancio di missili dello scorso agosto, quando furono indicate sei zone di blocco. Il lasso di tempo individuato, dal 16 al 18 aprile, si incastrava peraltro con l'agenda diplomatica di Xi, impegnato sino a sabato con la visita di Luiz Inácio Lula da Silva.

Il presidente brasiliano è atterrato ieri in tarda serata all'aeroporto di Shanghai, dove è stato accolto dalla sua erede e predecessora Dilma Rousseff. Oggi è in programma il suo insediamento ufficiale alla guida della Nuova banca di sviluppo dei Brics. Domani è previsto l'incontro tra Lula e Xi e sabato la ripartenza, non prima di aver sottoscritto diversi accordi commerciali.

Un po' come accaduto con le esercitazioni lanciate subito dopo la partenza di Emmanuel Macron (che sui media di Stato cinesi continua a essere elogiato per le dichiarazioni sull'autonomia strategica dell'Ue), la no fly zone sembrava dunque aprire a nuove maxi manovre. Dopo qualche ora, però, il giallo ha preso un'altra direzione. Il ministero dei Trasporti di Taipe […] ha comunicato che dopo le sue proteste il blocco è stato ridotto a soli 27 minuti nella mattina di domenica. Secondo funzionari della Corea del Sud, l'iniziativa cinese è collegata ad «attività aerospaziali». Nello specifico, il lancio di un satellite.

xi jinping

Le tensioni sono comunque destinate a rimanere alte anche sul fronte politico. Ieri, il Partito progressista democratico (DPP) della presidente Tsai Ing-wen ha ufficializzato il suo candidato alle presidenziali del 2024: William Lai. L'attuale vicepresidente è considerato ben più radicale di Tsai. […]

