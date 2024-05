XI, MA CHE "MINIERE" SONO QUESTE? - JOE BIDEN HA ORDINATO A UNA SOCIETÀ CINESE DI CHIUDERE E VENDERE UNA MINIERA DI CRIPTOVALUTE CHE ERA VICINO A UNA BASE DELL'AERONAUTICA E A UN CENTRO DATI CHE LAVORA PER IL PENTAGONO: "PRESENTA UN RISCHIO PER LA SICUREZZA NAZIONALE" - LE STRUTTURE PER "PRODURRE" VALUTE DIGITALI DI PROPRIETÀ CINESE SONO CRESCIUTE NEGLI STATI UNITI DAL 2021, QUANDO SONO STATE VIETATE DA PECHINO: IL "NEW YORK TIMES" HA TROVATO MINIERE IN ALMENO 12 STATI CHE SAREBBERO RICONDUCIBILI ALLA CINA...

Articolo del “New York Times” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

miniera di criptovalute cinese vicino base aeronautica usa 4

Un'indagine ha identificato i rischi per la sicurezza nazionale posti da un impianto di criptovaluta nel Wyoming. Si trova vicino a una base dell'Air Force e a un centro dati che lavora per il Pentagono. Scrive il NYT.

Lunedì il presidente Biden ha ordinato a una società di origine cinese di chiudere e vendere la miniera di criptovalute del Wyoming che ha costruito a un miglio da una base dell'aeronautica militare che controlla missili balistici intercontinentali a testata nucleare.

L'impianto di criptovaluta, che gestisce computer ad alta potenza in un centro dati vicino alla base F.E. Warren di Cheyenne, "presenta un rischio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti", ha dichiarato il presidente in un ordine esecutivo, perché le sue attrezzature potrebbero essere utilizzate per la sorveglianza e lo spionaggio.

miniera di criptovalute cinese vicino base aeronautica usa 1

Lo scorso ottobre il New York Times ha riportato che Microsoft, che gestisce un vicino centro dati a supporto del Pentagono, aveva segnalato la miniera di criptovalute collegata alla Cina al Comitato federale per gli investimenti esteri negli Stati Uniti, avvertendo che avrebbe potuto consentire ai cinesi di "perseguire operazioni di raccolta di informazioni a tutto campo". Un'indagine del comitato ha identificato i rischi per la sicurezza nazionale, secondo l'ordine del presidente.

L'ordine non specificava tali rischi. Ma il rapporto di Microsoft al comitato federale, ottenuto l'anno scorso dal Times, diceva: "Suggeriamo la possibilità che la potenza di calcolo di un'operazione di cryptomining di livello industriale, insieme alla presenza di un numero non identificato di cittadini cinesi nelle immediate vicinanze del Data Center di Microsoft e di una delle tre basi strategiche per i missili negli Stati Uniti, fornisca vettori di minaccia significativi".

base aeronautica f.e. warren in wyoming 2

Ora, la miniera deve cessare immediatamente le operazioni e i proprietari devono rimuovere tutte le attrezzature entro 90 giorni e vendere o trasferire la proprietà entro 120 giorni, secondo l'ordine, che cita i rischi delle attrezzature minerarie "di provenienza straniera" dell'impianto. La maggior parte dei macchinari che alimentano le operazioni di cryptomining negli Stati Uniti è prodotta da aziende cinesi.

Le operazioni di cryptomining sono ospitate in grandi magazzini o container di spedizione pieni di computer specializzati che di solito funzionano 24 ore su 24, eseguendo trilioni di calcoli al secondo, alla ricerca di una sequenza di numeri che li ricompensi con nuove criptovalute. La più comune è il Bitcoin, che attualmente vale più di 60.000 dollari al pezzo. Le miniere di criptovalute consumano un'enorme quantità di elettricità: A pieno regime, quella di Cheyenne assorbirebbe una quantità di energia pari a quella di 55.000 abitazioni.

miniera di criptovalute cinese vicino base aeronautica usa 3

Le miniere di criptovalute di proprietà cinese sono cresciute negli Stati Uniti da quando, nel 2021, le strutture sono state vietate in Cina. Sebbene alcune siano state riavviate in Cina, gli imprenditori cinesi di criptovalute sono attratti dagli Stati Uniti per l'elettricità relativamente economica e il sistema legale ben sviluppato.

Il Times ha trovato miniere di Bitcoin di proprietà o gestite da cinesi in almeno 12 Stati, tra cui Arkansas, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Texas e Wyoming, che insieme consumano tanta energia quanto 1,5 milioni di case. Alcuni sono di proprietà di persone o aziende legate al governo cinese o al Partito Comunista. Fino a poco tempo fa, il principale fornitore di attrezzature per le miniere operava da un ufficio in una struttura del Partito Comunista sull'isola di Hainan, ha rilevato il Times.

miniera di criptovalute cinese vicino base aeronautica usa 2

L'ordine del Presidente Biden giunge sulla scia della firma, a fine aprile, di una legge bipartisan che vieta l'applicazione di social media TikTok negli Stati Uniti, a meno che il proprietario cinese non la venda.

Questa è anche la seconda volta nelle ultime settimane che le operazioni di cryptomining di proprietà cinese sono state prese di mira da funzionari eletti.

Questo mese, il governatore repubblicano dell'Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, ha firmato due leggi che limitano la proprietà straniera delle operazioni di criptomining nello Stato. La legislazione vieta la proprietà di cripto-miniere da parte di cittadini stranieri provenienti da Cina, Iran, Cuba e altri Paesi soggetti alle norme del Dipartimento di Stato note come International Traffic in Arms Regulations.

base aeronautica f.e. warren in wyoming 1

Negli ultimi anni l'Arkansas ha visto un grande afflusso di operazioni di mining di Bitcoin. A ottobre, il Times ha riferito che investitori cinesi legati al governo autoritario stavano gestendo almeno tre miniere in Arkansas. Un ex dipendente collegato alle operazioni ha scritto di aver setacciato "oltre 200 siti di mining target" in più di 10 Stati.

miniere criptovalute 4

Le leggi che limitano la proprietà delle operazioni di cripto-minerazione in Arkansas intendono modificare la cosiddetta legge "Right to Mine" dello scorso anno, che offriva ampie protezioni all'industria limitando la regolamentazione locale e che ha scatenato una feroce reazione da parte dei residenti nei pressi delle miniere. Una di queste operazioni, collegata ai cittadini cinesi, è oggetto di un'azione legale da parte dei residenti che sostengono che il rumore incessante delle migliaia di ventole che raffreddano i computer ha rovinato loro la vita e ridotto il valore delle proprietà. Oltre alle nuove restrizioni sulle operazioni rumorose, la legge emendata richiede che le criptomonete possedute in qualsiasi parte da cittadini stranieri soggetti alle normative sulle armi siano completamente dismesse entro un anno.

CRIPTOVALUTE

L'ordine di Biden è diretto a una società offshore chiamata MineOne Partners Limited e alle entità MineOne correlate registrate nel Delaware. Una causa contro MineOne intentata da una società di criptovalute del Wyoming ha imposto la divulgazione dei suoi proprietari, tra cui figurano cittadini cinesi. Nel 2022 Bit Origin Ltd., un ex produttore di carne di maiale cinese che si è convertito all'estrazione di criptovalute, è diventato socio di un'entità MineOne e ha costruito la miniera, che ha iniziato a funzionare all'inizio del 2023.

miniere criptovalute 8

Li Jiaming, presidente di Bit Origin Ltd., non è stato immediatamente disponibile a commentare. In un'intervista dell'anno scorso, Li ha dichiarato che gli investitori avevano scelto il sito perché si erano assicurati un contratto con la società elettrica locale per la fornitura di energia elettrica, non per la sua vicinanza alla base o al centro dati.

miniere criptovalute 5 miniere criptovalute 3 miniere criptovalute 6 miniere criptovalute 2 miniere criptovalute 9