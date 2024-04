3 apr 2024 19:27

YES WE CHAT! - META HA ANNUNCIATO CHE, A PARTIRE DALL'11 APRILE, GLI UTENTI DI WHATSAPP POTRANNO DECIDERE SE RICEVERE MESSAGGI IN ARRIVO ANCHE DA ALTRE APPLICAZIONI, COME TELEGRAM E SIGNAL - LA SVOLTA È ARRIVATA GRAZIE AL "DIGITAL MARKETS ACT" DELL'UNIONE EUROPEA, CHE PREVEDE, TRA LE ALTRE COSE, UNA MAGGIORE "INTEROPERABILITÀ" TRA LE PIATTAFORME - L'AZIENDA DI ZUCKERBERG HA ABBASSATO L'ETÀ MINIMA PER L'USO DI WHATSAPP NELL'UE: DA 16 A 13 ANNI…