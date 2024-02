YES WE CHAT! – SVOLTA EPOCALE NEL MONDO DELLE APP DI MESSAGGISTICA: WHATSAPP CONSENTIRA' DI RICEVERE E INVIARE MESSAGGI ANCHE DA ALTRE PIATTAFORME, COME SIGNAL, TELEGRAM E IMESSAGE – LA RIVOLUZIONE ARRIVA GRAZIE AL “DIGITAL MARKETS ACT” DELL’UNIONE EUROPEA, NATO PER CONTRASTARE GLI ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE NEI MERCATI DIGITALI – GLI UTENTI DELL’APP POTENNO DECIDERE SE ADERIRE O MENO AL NUOVO SISTEMA PIU’ APERTO…

Estratto dell’articolo di Roberto Cosentino per www.corriere.it

Dopo diversi anni di poche novità e un'esperienza d'uso quasi stagnante, nel 2023 sono stati molti gli aggiornamenti che Meta ha portato su […] WhatsApp. […] Ma con le prossime novità, ancora ufficiose, la svolta sarebbe epocale e permetterebbero agli utenti (più di 2 miliardi a livello mondiale) di poter comunicare con chiunque, senza più barriere. La parola chiave è interoperabilità.

COSA CHIEDE L'EUROPA

[…] Ora entra in gioco un regolamento europeo. Meta lo scorso settembre è stata designata come una delle 6 aziende gatekeeper, ovvero influenti società tech con milioni di utenti, secondo quanto prescrive il Digital Markets Act (Dma). E WhatsApp è una delle app su cui Meta dovrà intervenire: il Dma sarà pienamente in vigore a partire dal 7 marzo 2024. L'Europa ha chiesto di aprire la piattaforma e di poter ricevere e inviare messaggi da altre app, quali Signal, iMessage, Messenger, etc. Il tutto senza compromettere la privacy e la sicurezza, attraverso la crittografia end-to-end. Tenere insieme le due esigenze (interoperabilità e sicurezza) non è banale.

SARÀ L'UTENTE A SCEGLIERE

Raggiunto da Wired, Dick Brouwer, direttore tecnico della piattaforma di messaggistica di proprietà Zuckerberg, ha spiegato che è impegnativo assicurare privacy e sicurezza consentendo allo stesso tempo l'interoperabilità. […] Dell'interoperabilità tra Messenger e WhatsApp se ne parla già da tempo, almeno nei rumors. Tuttavia, con la spinta dell'Ue, questo discorso diventa sempre più concreto. Ma all'utente spetterà comunque la possibilità di scegliere.

Anche per evitare messaggi di spam o tentativi di truffa, l'utente potrà scegliere se aderire o meno ad un sistema più aperto. In tal caso i messaggi delle altre app saranno visualizzati in una sezione separata nella parte superiore dei messaggi in arrivo. […] La necessità di mantenere l'app al sicuro, ha portato all'iniziativa di creare una sezione in cui conservare i messaggi provenienti da app di terze parti. Al momento non è in programma la possibilità di ricevere Sms, ma anche in quel caso finirebbero in una cartella terza.

I PERCHÉ DELLA SVOLTA

L'idea alla base è che un utente non dovrebbe aver bisogno di conoscere quale sia l'applicazione utilizzata da amici, parenti o familiari per potersi mettere in contatto con loro. Un protocollo unico, insomma, come accade per la posta elettronica. Inoltre, dovrebbe essere consentita la possibilità di inviare un messaggio da un'app all'altra senza averle scaricate entrambe. La novità non sarà comunque usufruibile a breve. […]