Estratto dell'articolo di Edoardo Izzo,Grazia Longo per “la Stampa”

Niente più guadagni dalla réclame per gli youtuber di TheBorderline coinvolti nell'incidente stradale in cui ha perso la vita il piccolo Manuel. YouTube ha infatti cancellato dal canale gli annunci pubblicitari. La piattaforma precisa: «Siamo profondamente addolorati per la tragedia. Abbiamo rimosso gli annunci dal canale TheBorderline in conformità con le nostre norme sulla responsabilità dei creator a seguito di comportamenti dannosi per la community di YouTube. Ogni creator di YouTube dovrebbe rimanere responsabile sia all'interno che all'esterno della piattaforma».

Matteo Di Pietro è indagato per omicidio stradale e lesioni e dopo aver espresso il suo rammarico, insieme al suo gruppo TheBorderline, in un testo pubblicato come ultimo video, ora sta valutando una scelta più personale e privata.

Verrà sottoposto a test più approfonditi per «verificare quando ha assunto cannabinoidi e in quale quantità». Questa è infatti la richiesta che i pm della procura di Roma hanno trasmesso agli investigatori per quelli che tecnicamente vengono definiti «esami di secondo livello». […]

Lo scopo è cristallizzare la posizione dell'indagato su questo aspetto dopo che nel suo sangue sono state individuate tracce di sostanze stupefacenti.

Le indagini della polizia locale, coordinate dal pm Fabrizio Tucci, puntano a ricostruire tutte le fasi dell'incidente, soprattutto nei momenti precedenti al violento impatto. Matteo e i suoi amici quanti video stavano girando? E di che genere di immagini si tratta? Stavano davvero deridendo gli occupanti della Smart? E, particolare non trascurabile, questi filmati sono stati cancellati dai giovani?

I telefonini dei ragazzi sono stati sequestrati e il loro contenuto sarà attentamente visionato come pure il materiale acquisito nel corso di una serie di perquisizioni effettuate nei giorni scorsi nelle abitazioni dell'indagato e dei suoi amici e nella sede della società TheBorderline riconducibile al collettivo delle «performance folli» seguite online da oltre 600 mila follower. Il timore di chi indaga, tuttavia, è che dei video non via sia più traccia.

