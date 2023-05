24 mag 2023 19:30

YOUTUBER CHE NON CAPISCONO UN TUBO – A MILANO L’INFLUENCER “PRONTOSOCCORSE” HA CORCATO DI BOTTE (INSIEME A DUE AMICI) UN BARISTA. L’AGGRESSIONE È AVVENUTA SABATO SERA IN VIA MARCO POLO, NEL CUORE DELLA MOVIDA MILANESE – IL 24ENNE DURANTE LA LITE HA DISTRUTTO IL LOCALE, FERITO UNA POVERA CLIENTE E ALLA FINE È STATO DENUNCIATO PERCHÈ AVEVA CON SÉ UN COLTELLO…