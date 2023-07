ZANZARE, SCIO': ECCO I TRUCCHI PER NON FARSI PUNGERE - GLI INSETTI ROMPICOJONI SCELGONO LE LORO "VITTIME" IN BASE A DIVERSI FATTORI, COME LA TEMPERATURA CORPOREA, L'ODORE, MA ANCHE LA GENETICA - I CIBI DA EVITARE, IL COLORE DELL'ABBIGLIAMENTO E IL FALSO MITO DELL'AGLIO - LE ZANZARE NON SONO SOLO FASTIDIOSE: POSSONO TRASMETTERE NUMEROSE MALATTIE E PROVOCANO PIÙ DI 700 MILA MORTI ALL’ANNO NEL MONDO...

Con l’arrivo dell’estate si sono fatte vive anche le zanzare. L’insetto oltre che fastidioso è anche pericoloso perché può trasmettere numerose malattie. Nel mondo esistono circa 3.500 specie diverse di zanzare: le più comuni nel bacino del Mediterraneo sono la zanzara comune (Culex pipiens) che trasmette la febbre del Nilo e la zanzara tigre (aedes albopictus) che può trasmettere la malaria, la febbre gialla, Chikungunya, dengue e il virus di Zika. Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità le zanzare provocano più di 700 mila morti all’anno nel mondo. […]

CHE COSA ATTRAE LE ZANZARE: L’ODORE ACIDO

[…]Le zanzare rilevano l’andidride carbonica emessa dalla loro preda e questo, insieme alla temperatura corporea e all’odore del singolo è un indizio per scegliere la prossima vittima. Tuttavia è il sudore che fa optare la zanzara a scegliere una o l’altra preda per succhiare il sangue. […] Questi composti però variano da persona a persona e dunque ci sono individui che risultano più attraenti di altri (le donne incinte sono più spesso soggette ai loro morsi). Secondo uno studio pubblicato su Cell è l’odore acido della pelle a fare da calamita per le zanzare. […]

IL COLORE DELL’ABBIGLIAMENTO

In alcune specie si è visto che il colore dell’abbigliamento influenza la scelta delle zanzare. Sembra che la zanzara tigre sia particolarmente attratta dal colore nero da qui il consiglio di indossare abiti chiari che tra l’altro, nella stagione calda, riparano anche dal calore. «Le zanzare sono anche attirate dagli abiti attillati» dice a El Pais María José Ruiz, ricercatrice presso la stazione biologica di Doñana (EBD) in Spagna.

[…]

LE BANANE

Uno studio statunitense ha scoperto che le zanzare sembrano più attratte dal profumo delle mani di alcune persone che avevano mangiato una banana. Non è successa la stessa cosa con l’uva […]

LA BIRRA

La birra sembra essere un fattore di attrazione per le zanzare. Uno studio pubblicato nel 2010 ha rilevato che il corpo dei volontari era più attraente per le zanzare dopo che avevano consumato birra . In genere l’alcol provoca un aumento della temperatura corporea e la conseguente sudorazione, che tanto piave alle zanzare. Nello studio nessun aumento di morsi di zanzara è stato visto dopo il consumo di acqua. […]

IL FALSO MITO DELL’AGLIO E DELLA VITAMINA B

Alcune persone mangiano aglio e assumono integratori di vitamina B come rimedio casalingo per respingere le zanzare. Tuttavia non sembra ci sia nulla di scientifico alla base di queste scelte. […]. Da un altro lavoro è inoltre emerso che anche gli integratori di vitamina B non influenzano le scelte delle zanzare.

[…]Gli esperti concordano con il fatto che il modo migliore per tenere lontane le zanzare è utilizzare un buon repellente e seguire le indicazioni sull’etichetta alla lettera.

TRATTARE I VESTITI CON INSETTICIDA

Se non piace applicare il repellente direttamente sulla pelle è possibile spruzzare i vestiti con un insetticida come la permetrina, metodo usato dai militari. Questo è un modo efficace per impedire alle zanzare di pungere la pelle coperta dagli indumenti trattati. I vestiti vanno spruzzati uniformemente senza inzupparli e lasciati asciugare. L’effetto dura per circa un mese se i vestiti non vengono lavati e cala man mano ad ogni lavaggio.

