5 mag 2023 11:51

ZELENSKY CI PRENDE GUSTO: GLI UCRAINI HANNO PRONTO UN “ESERCITO DI DRONI”! – SAREBBERO 10MILA I PILOTI GIÀ ADDESTRATI: IL PROGETTO, SECONDO IL VICE PREMIER PER L’INNOVAZIONE, MYKHAILO FEDOROV, HA COME OBIETTIVO IL LANCIO DI 60 COMPAGNIE D’ATTACCO DI DRONI. IL PUNTO È: DOVE? IN RUSSIA O IN UCRAINA? - INTANTO LA CINA INSISTE: "CONTINUEREMO A FACILITARE I COLLOQUI PER LA PACE E SIAMO PRONTI A MANTENERE IL COORDINAMENTO CON LA RUSSIA..."