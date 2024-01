11 gen 2024 08:00

ZELENSKY, COME NE USCIAMO? - AL FORUM DI DAVOS, GLI STATI UNITI FARANNO PRESSIONI SUL PRESIDENTE UCRAINO AFFINCHÉ DEFINISCA UN PIANO PIÙ CHIARO PER COMBATTERE LA RUSSIA - IL CONSIGLIERE ALLA SICUREZZA NAZIONALE JAKE SULLIVAN NE PARLERÀ CON ZELENSKY A MARGINE DEI LAVORI DELL'ONU: IL PRESSING È DOVUTO AI TIMORI DIFFUSI A WASHINGTON CHE LE DIVERGENZE FRA ZELENSKY E IL CAPO DELL'ESERCITO STIANO RALLENTANDO GLI SFORZI PER DEFINIRE UNA NUOVA STRATEGIA…