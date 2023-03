29 mar 2023 19:29

ZELENSKY NON VERRÀ A ROMA PER LA CONFERENZA SULLA RICOSTRUZIONE DEL SUO PAESE, MA ALMENO ALZA IL TELEFONO! – OGGI IL PRESIDENTE UCRAINO HA CHIAMATO GIORGIA MELONI PER RINGRAZIARLA DEL SOSTEGNO E HA MANIFESTATO “APPREZZAMENTO” PER L’INCONTRO A ROMA DEL 26 APRILE. CHE PERÒ RISCHIA DI ESSERE UN FLOPPONE: ZELENSKY NON CI SARÀ, E ANCHE URSULA VON DER LEYEN È IN FORSE…