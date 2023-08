1 ago 2023 12:24

ZELENSKY SI È RINGALUZZITO UN PO’ TROPPO E GLI AMERICANI PROVANO AD ABBASSARGLI LA CRESTA – JOHN KIRBY, PORTAVOCE DEL CONSIGLIO PER LA SICUREZZA NAZIONALE STATUNITENSE, COMMENTA CON IRRITAZIONE GLI ULTIMI ATTACCHI UCRAINI IN RUSSIA: “NOI NON LI INCORAGGIAMO, NÉ FACILITIAMO. ABBIAMO AVUTO COLLOQUI RIGUARDO ALLE NOSTRE PREOCCUPAZIONI SUGLI ATTACCHI IN RUSSIA. LA NOSTRA POSIZIONE È CHE VOGLIAMO FOCALIZZARCI SULLA GUERRA ALL’INTERNO DELL’UCRAINA…”