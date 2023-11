ZELENSKY SI SENTE SEMPRE PIÙ SOLO. E FA BENE – IL PRESIDENTE UCRAINO HA ACCOLTO IL SEGRETARIO ALLA DIFESA USA, LLOYD AUSTIN, CHE SI È PRESENTATO A KIEV A SORPRESA. MA IL CAPO DEL PENTAGONO HA PORTATO TANTE PROMESSE E NUOVI AIUTI PER “SOLI” 100 MILIONI DI DOLLARI. NIENTE RISPETTO AI 6 MILIARDI CHIESTI DA ZELENSKY E PROMESSI DA BIDEN, PRIMA DEL NO DEL CONGRESSO A MAGGIORANZA REPUBBLICANA…

1. ZELENSKY TEME IL DISIMPEGNO MISSIONE USA: «NOI CON KIEV»

Estratto dell’articolo di Valeria Robecco per “il Giornale”

Il capo del Pentagono vola a Kiev per rassicurare l’Ucraina che Washington continuerà a sostenere la sua lotta contro l’invasione russa, mentre il presidente di Kiev Volodymyr Zelensky avverte che la guerra «non finirà così rapidamente come vorremmo».

Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha portato al leader ucraino il messaggio che «gli Stati Uniti sono con lei, e rimarremo con lei a lungo termine». La visita […] è stata definita da Zelensky un «segnale molto importante».

«Le discussioni si concentrano sull’ulteriore rafforzamento del partenariato strategico tra Stati Uniti e Ucraina […]», ha spiegato il Pentagono. Ma soprattutto, l’obiettivo è arginare le preoccupazioni che il supporto del maggiore alleato di Zelensky stia vacillando.

Gli Stati Uniti hanno fornito oltre 40 miliardi di dollari in aiuti per la sicurezza dall’inizio del conflitto e si sono impegnati a sostenere Kiev «per tutto il tempo necessario», ma l’opposizione dei repubblicani in Congresso ha sollevato dubbi sul futuro dell’assistenza americana.

«Ciò che accade qui non è importante solo per l’Ucraina, ma è importante per il resto del mondo. E certamente è importante per gli Usa», ha garantito Austin. Mentre Zelensky parlando a Fox News ha promesso che il suo Paese «non si arrenderà» ai russi.

[…] oltre all’opposizione politica interna, c’è anche il devastante conflitto tra Israele e Hamas - e il conseguente aumento degli attacchi contro le forze statunitensi in Medio Oriente che sta distogliendo l’attenzione internazionale dall’Ucraina. «Sulla questione se esista una competizione o un compromesso tra il sostegno all’Ucraina e quello a Israele, non esiste», ha assicurato un alto funzionario della difesa. […]

2. AUSTIN ARRIVA DA ZELENSKY E PORTA (SOLO) 100 MILIONI

Estratto dell’articolo di Elena Molinari per “Avvenire”

Il capo del Pentagono arriva a sorpresa a Kiev con tante promesse e nuovi aiuti per 100 milioni di dollari, con i complimenti di Washington. «L'obiettivo è rispondere alle esigenze critiche dell’Ucraina in materia di sicurezza e difesa» ha detto Lloyd Austin […]. Peccato che il pacchetto di aiuti sia una goccia rispetto ai 6 miliardi di cui Kiev aveva detto di avere urgentemente bisogno e che Biden aveva promesso ad ottobre, salvo vederli rifiutati dal Congresso.

E che rappresenti una porzione ancora più risibile dei 60 miliardi di dollari per l’assistenza all’Ucraina che l’Amministrazione Usa aveva incluso in una misura ancora una volta respinta dall’ala dura dei repubblicani alla Camera. Si capisce allora come ieri il segretario alla Difesa abbia avuto difficoltà a rassicurare il governo di Kiev che gli Usa continueranno a dare il loro sostegno all’Ucraina «a lungo termine».

[…] Volodymyr Zelensky […] ha […] ammesso che la controffensiva ucraina cominciata all’inizio di giugno non ha avuto gli effetti attesi dai sostenitori occidentali. «Per qualche ragione le persone trattano la guerra come un film e si aspettano che non ci siano lunghe pause negli eventi», ha lamentato il presidente. Ma per gli ucraini «questo non è un film», bensì «un duro lavoro che non finirà così velocemente come vorremmo, ma non abbiamo il diritto di arrenderci e non lo faremo», ha promesso.

Quello di Zelensky ha tutta l'aria di un rimprovero per i segnali di stanchezza che serpeggiano nel fronte occidentale dei sostenitori dell'Ucraina, confermato appunto dall'esclusione dei finanziamenti per Kiev dal piano approvato la settimana scorsa dal Congresso Usa e valido due mesi per scongiurare la chiusura del governo federale.

Il timore del presidente ucraino è che il sostegno si vada affievolendo ancora di più con l'avvicinarsi delle elezioni americane del prossimo anno, quando i candidati dovranno spiegare ai loro collegi elettorali il motivo per cui continuare a versare fondi federali a favore di Kiev a tempo apparentemente illimitato e con risultati non quantificabili.

Per garantirsi la prosecuzione degli aiuti è importante per l'Ucraina dimostrare di utilizzare efficacemente le armi ricevute riportando successi sul terreno. Nei giorni scorsi Kiev ha affermato che le sue forze sono avanzate sulla sponda orientale del fiume Dnipro, nella regione di Kherson, costringendo i russi a retrocedere. Mosca nega e sostiene di aver inflitto pesanti perdite alle forze ucraine, compresi 40 soldati ucraini solo nelle ultime 24 ore. Fonti ucraine hanno invece fatto sapere che due persone sono state uccise e una è rimasta ferita in un bombardamento russo sulla città di Kherson.

