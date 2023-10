ZELENSKY SPARA A SALVE? – IL PRESIDENTE UCRAINO, A SKYTG24, TORNA A PRESSARE I PAESI OCCIDENTALI: “PER PORTARE AVANTI LA CONTROFFENSIVA CI MANCANO I PROIETTILI E L'ANTIAEREA”. SENTENDO CHE IL SOSTEGNO DI USA E UE COMINCIA A VACILLARE, LANCIA UN MESSAGGIO: “E' IMPORTANTE CHE I NOSTRI ALLEATI NON SIANO STANCHI” – NEI FORZIERI DEL PENTAGONO VI SONO ANCORA 5,4 MILIARDI DI DOLLARI DA DESTINARE A KIEV. E, SE CI SARÀ UN PRELIEVO DAGLI ARSENALI OGNI DUE SETTIMANE, COME SUCCESSO FINORA, ENTRO POCHI MESI LA DISPONIBILITÀ SARÀ FINITA…

ZELENSKY, MANCANO MUNIZIONI E L'ANTIAEREA PER L'OFFENSIVA

(ANSA) - "La nostra controffensiva va avanti, passo dopo passo facciamo tutto per respingere il nemico. Le difficoltà è che ci sono campi minati, mancano proiettili e l'antiaerea. La difesa aerea è importante per la controffensiva ma anche per proteggere la popolazione". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Sky Tg24, nell'ambito delle celebrazioni di 'Sky 20 anni'. "L'inverno è un'altra sfida per la nostra popolazione e per i militari ucraini. Dobbiamo attraversarlo senza perdere iniziativa sul campo di battaglia", ha aggiunto.

ZELENSKY, 'PUTIN AUMENTA LE MINACCE NUCLEARI PERCHÉ HA FALLITO'

(ANSA) - "La dimostrazione delle armi nucleari non è una manifestazione di forza ma di debolezza" da parte dei russi "perché la battaglia sul campo e la diplomazia non hanno portato i risultati che volevano: loro volevano distruggere la nostra indipendenza ma non sono riusciti a vincere sul campo. Verso fine anno ci saranno più minacce nucleari, dice la nostra intelligence". Così il presidente ucraino Voldymyr Zelensky a Sky Tg 24 in occasione delle celebrazioni per i 20 anni.

ZELENSKY, 'CONVINTO CHE IL SOSTEGNO USA E UE CONTINUERÀ'

(ANSA) - "E' importante che i nostri alleati non siano stanchi e siano motivati come noi. Noi resistiamo, vogliamo che i popoli di diversi Paesi siano fiduciosi nei loro leader. Io sento che c'è sostegno dagli Usa, dalla Casa Bianca e dal Congresso. Gli Stati Uniti forniscono sostegno in questi tempi difficili, e anche se diverse opinioni sono state espresse, la maggior parte sostiene l'Ucraina e sono convinto che avremo sostegno anche nel futuro". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Sky Tg24, nell'ambito delle celebrazioni di 'Sky 20 anni'. "Sono convinto che gli Usa resteranno con noi e l'Europa sarà dalla nostra parte".

ZELENSKY, DIALOGO? PUTIN BLOCCHERÀ QUALSIASI ACCORDO

(ANSA) - "La Russia non è interessata alla via diplomatica. Ci sono stati colloqui del Vaticano, anche la Turchia ci ha provato ma il risultato è sempre lo stesso: nessuno è riuscito, non perché i leader non sono forti ma perché la fine della guerra è contraria ai desideri di Putin. Putin ha deciso di andare avanti, qualsiasi accordo sarà bloccato da Putin, basta guardare l'accordo sul grano". Non vede spiragli per la diplomazia il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervistato a Sky Tg24 nell'ambito delle celebrazioni di 'Sky 20 anni'.

ZELENSKY, 'SAREI LIETO SE IL PAPA VENISSE IN UCRAINA'

(ANSA) - "Il Papa è stato invitato in Ucraina da me, sarei lieto se venisse". Lo ribadisce il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella sua intervista a Sky tg24 nell'ambito delle celebrazioni di 'Sky 20 anni'.

ZELENSKY ALL'OPPOSIZIONE RUSSA, 'FATE QUALCOSA DI CONCRETO'

(ANSA) - "E' molto difficile inviare messaggi alla Federazione russa, sembra che le persone che vivono in Russia non vogliono sentire niente, avremmo dovuto vedere le persone uscire per strada negli ultimi 30 anni perché il leader della Russia è una persona che potrebbe essere cambiata. Ma alle persone che sono in opposizione alla tirannia di Putin posso solo dire di continuare ad andare avanti, non c'è altra via d'uscita. L'Ucraina deve vincere, l'Europa deve sostenerla e in Russia le persone devono fare qualcosa di concreto per cambiare le cose nel Paese". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Sky Tg24, nell'ambito delle celebrazioni di 'Sky 20 anni'.

ARMI AGLI SGOCCIOLI

Estratto dell’articolo di Alberto Simoni per “la Stampa”

Nei forzieri del Pentagono vi sono ancora 5,4 miliardi di dollari da destinare all'Ucraina, se ci sarà un prelievo dagli arsenali ogni due settimane - è il ritmo tenuto negli ultimi tre mesi - entro pochi mesi la disponibilità sarà finita. […] Questi 5,4 miliardi rappresentano poco più del 12% dei 43,9 miliardi di dollari stanziati […] dagli Usa all'Ucraina dallo scoppio del conflitto.

Le casse del Pentagono però languono anche per quanto riguarda i fondi per lo Usai (Ukraine Security Assistance Initiative), ovvero la disponibilità di fare contratti con compagnie private per produrre e acquistare armi; ne sono rimasti appena 1,6 miliardi di dollari - su 26 da inizio anno contabile - per rifornire l'arsenale americano di quelle armi necessarie alla propria postura strategica militare.

[…] Le previsioni per il futuro sono nebulose, tanto che Michael McCord, sottosegretario della Difesa che svolge la funzione di guardiano dei conti, ha spiegato in una lettera al Congresso che urge fare presto prima che i fondi finiscano del tutto. […] Le munizioni sono il tasto dolente come ha riconosciuto il 15 settembre Jake Sullivan, consigliere per la Sicurezza nazionale. L'Amministrazione ha chiesto alle aziende di aumentare la produzione, e i proiettili calibro 55, ad esempio, vengono inviati tramite semplici canali commerciali da aziende private al fronte. Una vendita diretta cui basta l'autorizzazione del Dipartimento di Stato e una notifica al Congresso per essere portata a termine.

Sono transazioni che non compaiono nell'elenco della contabilità ufficiale governativa. Sono 14mila le entità registrate come "defense trade", ovvero operatori nel campo della difesa. Servono però quattrini per tenere in moto la macchina. […] Analizzando necessità e numeri però, la cifra di cui la Casa Bianca avrebbe bisogno per mantenere la promessa a Zelensky - «faremo tutto ciò che serve» - è ben oltre i 24 miliardi che il 10 agosto Biden ha chiesto e che non sono stati inseriti nella legge tampone passata sabato a Capitol Hill.

Lo scorso anno, Washington ha mobilitato 113 miliardi di dollari per l'Ucraina, divisi in quattro pacchetti fra marzo e fine dicembre: di questi soldi 61,8 miliardi sono andati al Pentagono; 36,5 miliardi all'agenzia per lo sviluppo Usaid e circa 9 miliardi al Dipartimento Stato per gli aiuti a Paesi terzi (come la Moldova) e destinati ai rifugiati. Attenzione però che non tutti i 113 miliardi sono stati spesi per l'Ucraina, dentro vi è una fetta che riguarda stipendi e gestione della logistica del Pentagono dentro gli Usa; oppure il trasferimento di contingenti in Europa.

E lo stesso vale per i 24 miliardi "in sospeso". Una lettura del documento di spesa infatti rivela che dentro vi sono contributi per il contenimento della Cina, soldi per il contrasto ai Wagner in Africa e altre voci: in totale quindi per Kiev direttamente restano 21,5 miliardi, di cui 13 per assistenza militare. Un report del Csis (Center for Strategic and International Studies) di Washington ha evidenziato che questa cifra a malapena consentirebbe agli Usa di sostenere Zelensky fino a fine dicembre. In gennaio e in coincidenza con l'inizio delle primarie repubblicane, l'Amministrazione dovrà chiedere nuovi stanziamenti. […]

