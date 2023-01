ZELENSKY A STELLE E STRISCE – IL PRESIDENTE UCRAINO RINGRAZIA GLI AMERICANI PER IL NUOVO, RICCO, PACCHETTO DI AIUTI MILITARI DA 2,5 MILIARDI DI DOLLARI: “SONO UN AIUTO IMPORTANTE PER LA NOSTRA LOTTA CONTRO L’AGGRESSORE”. MA KIEV CI TIENE A PRECISARE CHE WASHINGTON NON HA FORNITO (ANCORA) MISSILI A LUNGO RAGGIO. LA CONTROFFENSIVA IN CRIMEA, AL MOMENTO, È RINVIATA…

1. ZELENSKY RINGRAZIA BIDEN E AMERICANI PER NUOVO PACCHETTO ARMI

(ANSA) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato oggi il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il popolo americano per un nuovo impegno di 2,5 miliardi di dollari in aiuti per la sicurezza. "Grazie per aver fornito un altro potente pacchetto di supporto alla difesa del valore di 2,5 miliardi di dollari", ha scritto Zelensky su Twitter.

"Gli IFV Stryker, gli APC Bradley aggiuntivi, i sistemi di difesa aerea Avenger sono un aiuto importante nella nostra lotta contro l'aggressore. Grazie al popolo Usa per il costante supporto". Il Pentagono ha annunciato il pacchetto giovedì, includendo per la prima volta veicoli corazzati Stryker e più veicoli da combattimento Bradley che potrebbero essere usati contro una potenziale offensiva russa in Ucraina questa primavera.

2. UCRAINA: NIENTE MISSILI A LUNGO RAGGIO NEL NUOVO INVIO USA

(ANSA-AFP) - Niente missili a lungo raggio: il pacchetto di armi degli Stati Uniti non comprende i missili a lungo raggio Ata richiesti dall'Ucraina. I missili, che viaggiano fino a 300 chilometri, potrebbero consentire all'Ucraina di colpire le vie di rifornimento e i depositi russi molto indietro rispetto alle linee del fronte, non raggiungibili con gli attuali sistemi missilistici Himars.

Ma i partner occidentali temono che l'Ucraina possa usare le armi a lungo raggio per colpire in profondità il territorio russo o la Crimea - penisola annessa da Mosca nel 2014 - nonostante Kiev abbia promesso che non lo farà. Il Cremlino ha messo in guardia da un'escalation del conflitto a un "livello completamente nuovo" se l'Occidente soddisfa le ultime richieste dell'Ucraina di armi a più lungo raggio.

jill biden volodymyr zelensky joe biden 2 zelensky biden alla casa bianca