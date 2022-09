ZERO LIVIDI! “IL MARCIAPIEDE NO, NON L’AVEVO CONSIDERATO” - IL RUZZOLONE DI RENATO ZERO IN VIA DEI QUATTRO VENTI A MONTEVERDE: S'ADDOBBA PER STRADA MA SI RIALZA SUBITO E SI SPOLVERA I PANTALONI – IRONIE IN RETE: “TI DAREI GLI OCCHI MIEI PER VEDERE CIO’ CHE NON VEDI” – E’ INTERVENUTA ANCHE ASIA ARGENTO: “MA POVERINO, C’HA LE SUOLE CHIODATE” – VIDEO

non Renato Zero che s’addobba per strada ???????? pic.twitter.com/6zQ3uQEgC6 — Arianna? (@ilnostrotempo_) September 22, 2022

Da video.corriere.it

renato zero cade per strada

Renato Zero è diventato protagonista, suo malgrado, di una scena in stile «Paperissima». Il cantante dapprima viola il codice della strada, posteggiando il suo suv nero sulle strisce pedonali, e un momento dopo ruzzola a terra. La scenetta è stata filmata da un automobilista ed è finita in Rete, grazie al profilo Instagram di Welcome to favelas. Qualche internauta sulle prime ha pure avanzato dei dubbi: sicuri sia lui, non potrebbe essere un sosia? Altro piccolo giallo: in che zona di Roma si trovava?

La presenza di un “pollaio” - il bizzarro modo di delimitare con reti arancioni e penzolanti i cantieri stradali - due metri più in là “certifica” che si tratta della capitale. L’artista - in concerto al Circo Massimo il 23, 24, 25, 28 e 30 settembre e il primo ottobre - nel video indossava un iconico look total black: papalina, occhiali tondi e un paio di scarponcini dalla suola in gomma alta qualche centimetro. Forse è stato proprio il rialzo della calzatura a tradirlo visto che, al momento di salire sul marciapiede, Zero è inciampato, tendendo le braccia in avanti, finendo rovinosamente sull’asfalto. Il cantante si è subito rialzato, togliendosi la polvere da mani e pantaloni, e ha ringraziato il passante accorso a soccorrerlo.

renato zero cade per strada

Scatenati i commenti. Un utente di Instagram: «Il marciapiede nooo, non l’avevo consideratooo» parafrasando la celebre «Triangolo» del cantautore. Un secondo: «Ha i sorcini tra i piedi». E ancora: «Zero lividi!». Ed è intervenuta a dire la sua anche Asia Argento: «Ma poverino, c’ha le suole chiodate». (Maria Rosa Pavia)

renato zero RENATO ZERO