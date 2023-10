10 ott 2023 16:41

ZERO SOLDI, MOLTA RABBIA - ROSARIA SUCCURRO, SINDACA DI SAN GIOVANNI IN FIORE, IN PROVINCIA DI COSENZA, È STATA ACCERCHIATA DA ALCUNI EX PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA CHE L'HANNO INSULTATA, MINACCIATA E PRESO A PUGNI LA SUA AUTO: "HO QUERELATO QUESTE PERSONE. SOLTANTO GRAZIE ALL' INTERVENTO DI DUE CARABINIERI NON È SUCCESSO IL PEGGIO. NON CI ARRENDEREMO MAI AI RICATTI E ALLE INTIMIDAZIONI"