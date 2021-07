ZINGARATA O PRATICA SADOMASO? – HA FATTO IL GIRO DEL WEB IL VIDEO DI UN UOMO A TORSO NUDO CHE CAMMINA A QUATTRO ZAMPE, CON TANTO DI COLLARE, A POSITANO. A TENERLO AL GUINZAGLIO COME SE FOSSE UN CANE C’È UN ALTRO UOMO. MOLTO PROBABILMENTE SI TRATTA DI UNA PRATICA “KINKY” CHIAMATA “PETPLAY”: UNA SPECIE DI GIOCO DI RUOLO IN CUI… - VIDEO

Roberto Russo per https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/

uomo al guinzaglio in giro per positano 1

Un video postato su youTube da qualche giorno sta diventando virale sul web: mostra un uomo giovane a torso nudo mentre cammina velocemente a quattro zampe, con tanto di collare e guinzaglio lungo via dei Mulini la stradina di Positano tra le più note e pittoresche.

A tenerlo al guinzaglio a mo’ di cane è un altro giovane uomo in polo, pantaloncini e cappellino. I due si muovono senza apparente imbarazzo tra lo stupore e lo sconcerto dei numerosi turisti che in questi giorni affollano la perla della Costiera Amalfitana.

Pratica kinky

Secondo alcuni l’exploit, di cui sembra si siano resi protagonisti probabilmente due turisti, rientrerebbe nella pratica sadomaso e kinky chiamata «petplay»: letteralmente il «gioco di animali», è una forma di gioco di ruolo in cui almeno un partecipante recita la parte di un animale non umano.

uomo al guinzaglio in giro per positano 3

Come con la maggior parte delle forme di gioco di ruolo, i suoi usi includono il gioco e lo psicodramma. Ma non si può nemmeno escludere che si sia trattata di una burla o una sorta di esperimento «sociale». Positano è abituata da sempre alle eccentricità di molti suoi illustri ospiti appartenenti al jet-set, quindi nessuno si è scandalizzato, piuttosto alcuni hanno approfittato per giocare un terno al lotto: 22 i pazzi, 32 il cane e 57 farsi largo tra la folla.

uomo al guinzaglio in giro per positano uomo al guinzaglio in giro per positano 2