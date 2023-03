20 mar 2023 15:02

LO ZIO SAM HA UN MESSAGGIO PER PUTIN E XI JINPING – LA CASA BIANCA PROVA A STRONCARE SUL NASCERE IL PIANO DI PACE CINESE PER L’UCRAINA: “SE LA CINA LANCERÀ UN APPELLO PER UN CESSATE IL FUOCO, KIEV DOVREBBE RESPINGERLO, PERCHÉ RATIFICHEREBBE LE CONQUISTE RUSSE”. MA ANCHE BIDEN SA (E VUOLE) CHE LA GUERRA DEVE FINIRE ENTRO L’ESTATE, PER EVITARE CHE IL TEMA INFLUENZI LA CAMPAGNA ELETTORALE AMERICANA…