LO ZIO SAM PERDE PEZZI – NON FATE SAPERE A RUSSIA E CINA CHE L'ESERCITO STATUNITENSE HA DOVUTO LASCIARE A TERRA L'INTERA FLOTTA DI BOMBARDIERI “B2 SPIRIT” DOPO UN MISTERIOSO INCIDENTE – SI TRATTA DEGLI AEREI DA GUERRA PIÙ COSTOSI DELLA STORIA, COSTRUITI DURANTE LA GUERRA FREDDA – LA DECISIONE FORSE È DOVUTA A PROBLEMI CON I PEZZI DI RICAMBIO E LA MANUTENZIONE…

Estratto dell'articolo di Floriana Bulfon per www.repubblica.it

bombardiere usa b2 spirit

Nel momento di massima tensione internazionale, gli USA devono rinunciare alla loro arma più potente: l'intera flotta di bombardieri B-2 Spirit è stata messa a terra. Proprio mentre Russia e Cina lanciano esercitazioni navali congiunte nel Pacifico e c'è grande allerta sulla situazione in Bielorussia, gli aerei che spesso vanno in missione intorno al mondo per mostrare la superiorità tecnologica statunitense sono stati fermati.

Il Pentagono vuole fare luce sugli ultimi incidenti che hanno afflitto il jet più costoso di tutti i tempi. Lo scorso 10 dicembre un velivolo è stato costretto a un atterraggio di emergenza in Missouri: aveva un incendio a bordo. Le squadre di soccorso sono riuscite a spegnerlo e l'equipaggio è rimasto illeso.

bombardiere usa b2 spirit 2

Ma l'origine del guasto resta misteriosa e si è deciso di fermare tutti i B-2 in attesa di chiarire il problema. Anche perché già un anno fa un altro super-bombardiere era stato obbligato a interrompere la missione, con un guasto idraulico: una volta toccata terra, il carrello si è rotto provocando danni per oltre dieci milioni di dollari. Le riparazioni sono lunghe e complesse […]

Gli USA hanno in servizio solo venti B-2: sono gli ultimi jet per l'attacco nucleare costruiti prima della fine della Guerra Fredda. Sono diventati operativi nel 1993 e il crollo dell'Urss, con la stagione di pace mondiale, ha provocato lo stop alla produzione dei 130 esemplari originariamente previsti: ogni aereo è venuto a costare una cifra stimata in due miliardi di dollari, perché gli investimenti per progettarlo sono stati enormi. […]

bombardiere usa b2 spirit 3

Oltre alle caratteristiche "stealth", ha un'autonomia senza rifornimento di 11mila chilometri: questo gli permette di raggiungere qualsiasi obiettivo decollando dagli Stati Uniti. La stiva può trasportare dieci missili cruise, oppure sedici bombe nucleari o ottanta ordigni convenzionali: è stato usato in azione soltanto durante la campagna aerea per la liberazione del Kosovo. […]

Il passare degli anni e il numero limitato di esemplari però ha reso la manutenzione costosa e difficile, complicando la gestione della squadriglia. Tanto da spingere il Pentagono a bloccare tutti i venti B-2 proprio nei giorni di maggiore necessità. Il sostituto - il B-21 Raider - deve ancora compiere il primo decollo e non sarà pronto prima del 2027.

