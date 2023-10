LO ZIO SAM SI MUOVE CONTRO HAMAS – GLI STATI UNITI HANNO IMPOSTO SANZIONI CONTRO “OTTO INDIVIDUI CHIAVE CHE SOSTENGONO HAMAS E A FUNZIONARI DEL CORPO DELLE GUARDIE DELLA RIVOLUZIONE ISLAMICA COINVOLTI NEL FINANZIAMENTO E NELL'ADDESTRAMENTO DEI TERRORISTI” – SUGLI ATTACCHI AMERICANI IN SIRIA, IL CAPO DEL PENTAGONO, LLOYD AUSTIN, ASSICURA: “SONO SEPARATI E DISTINTI DAL CONFLITTO IN CORSO TRA ISRAELE E HAMAS”

(askanews) - Il segretario di Stato Usa Antony J. Blinken ha detto che "gli Stati Uniti stanno imponendo sanzioni a otto individui chiave che sostengono Hamas, nonché a funzionari del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) coinvolti nel finanziamento e nell'addestramento di Hamas". Lo rende noto il Dipartimento di Stato Usa.

Secondo il capo della diplomazia americana "numerosi individui ed entità designati oggi hanno svolto un ruolo chiave nel facilitare l'evasione dalle sanzioni da parte delle società affiliate ad Hamas".

Inoltre, gli Stati Uniti stanno designando un'entità per i suoi legami con "i terroristi globali che operano nella regione", tra cui Hamas, la Jihad islamica palestinese e l'iraniana Bonyad Shahid, nota anche come Martyrs Foundation. "Il programma Rewards for Justice del Dipartimento di Stato offre ricompense milionarie per informazioni su determinate attività e leader di Hamas" aggiunge. "Continueremo a lavorare con i nostri partner per negare ad Hamas l'accesso al sistema finanziario internazionale come parte del nostro più ampio impegno volto a prevenire e scoraggiare la sua attività terroristica" ha spiegato.

(AGI) - Gli attacchi americani in Siria sono "separati e distinti dal conflitto in corso tra Israele e Hamas". Lo afferma in una nota il Segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin. Austin ha poi esortato tutte le forze statali e non statali a evitare azioni che potrebbero degenerare in un conflitto regionale piu' ampio.

Gli attacchi, effettuati da una coppia di caccia F-16 dell'aeronautica americana - informa la Bbc - sono avvenuti venerdi' intorno alle 04:30 ora locale (le 3,30 in Italia) vicino ad Abu Kamal, una citta' al confine con l'Iraq. Non e' ancora noto se ci siano state vittime negli attacchi.

