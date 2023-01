ZITTI CHE SENNO' SALTA LA STAGIONE SCIISTICA – IN AUSTRIA AUMENTANO LE MORTI SULLE PISTE DA SCI, MA I MEDIA NAZIONALI TENGONO BASSE LE NOTIZIE SUI DECESSI PER NON CREARE ALLARMISMO: I MORTI SONO GIÀ 13, LA NEVE MANCA E, QUELLA CHE VIENE SPARATA DAI CANNONI, GELA AI BORDI, PREPARANDO INSIDIE MORTALI – MA C’È ANCHE IL SOSPETTO CHE, CON LA CRISI ENERGETICA E I PREZZI SCHIZZATI ALLE STELLE, CI SIA ANCHE LA…

Estratto dell'articolo di Rita Monaldi Francesco Sorti per “la Repubblica”

incidente piste da sci 3

È l'«estate, fredda, dei morti ». Così viene da ribattezzare, con lugubre parallelo mutuato da Pascoli, la stagione sciistica in corso in Austria. Temperature primaverili, più adatte a molli passeggiate che a slalom sui ghiacciai, dove ormai la neve è all'80% artificiale e, sparata dai cannoni la sera, per il pomeriggio del giorno seguente già scivola verso il centro delle piste e quella poca che resta ai bordi gela, preparando insidie mortali.

niente neve in austria 4

Questo inizio 2023 registra la cifra di incidenti letali più alta da dieci anni ad oggi. Numeri terrificanti, li definisce la Orf , la tv pubblica austriaca, mostrando un grafico che confronta i dati di novembre- dicembre dell'ultimo decennio e schizza in alto per il 2022. Il colpo più duro è arrivato il 28 dicembre a Waidring, due passi dalla tirolese Kitzbühel. Due amiche diciassettenni. La curva un po' troppo veloce le ha portate entrambe fuori pista, un volo di 50-60 metri e lo schianto.

Una duplice morte sul colpo. (…)

niente neve in austria 5

Già 13 incidenti mortali, di cui 11 in Tirolo, dall'inizio della stagione sciistica. Le cifre sono «vistose», commenta preoccupato il quotidiano viennese Der Standard (il tutto senza calcolare slavine e cadute degli alpinisti). Fino ad ora tenuti "bassi" dai media, confinando i singoli casi più nella stampa regionale che in quella nazionale, gli incidenti sono quasi vorprogrammiert , fanno quasi parte del programma, ammette Viktor Horvath, dirigente della polizia alpina tirolese.

incidente piste da sci 4

Ma perché le piste non sono state chiuse di fronte a tante morti? Risposta del soccorso alpino austriaco: «Quando ci sono incidenti in autostrada, si chiude forse il traffico auto?». Ma le autostrade sono infrastrutture essenziali, una sciata con la famiglia invece no. La Ökas, l'osservatorio della sicurezza alpina, cerca di tranquillizzare dando allo Standard le cifre complessive dei morti in montagna, che sarebbero in calo: al 30 dicembre «sono morte 265 persone, l'anno precedente nello stesso periodo erano state 313». (…)

incidente piste da sci 2

Dove la neve scarseggia, spuntano le rocce. In molte zone è ormai quasi tutta artificiale, sparsa con i cannoni sparaneve. Ma la crisi energetica ha fatto esplodere prezzi di skilift, illuminazione e...cannoni. A Kitzbühel si è proposto di spegnere l'illuminazione pubblica alle 22, e tutti a letto.

Che ci sia qualche ragione economica per la scarsità di neve sulle piste?

La Alpinpolizei intanto indaga sulle troppe morti, si attendono le perizie e i referti medici.

niente neve in austria 2 niente neve in austria 1 niente neve in austria 3 incidente piste da sci 1