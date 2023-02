ZITTI E MUTI, SI PROTESTA! – I DOPPIATORI ITALIANI PROCLAMANO UNA SETTIMANA DI SCIOPERO PER IL MANCATO RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE – I SINDACATI DENUNCIANO: “LE PAGHE SONO FERME DA 15 ANNI, LE CECESSIONI DEI DIRITTI SONO VESSATORIE E PERICOLOSE, I RITMI DI PRODUZIONE NON RISPETTANO LA QUALITÀ DEL LAVORO E DELLA VITA...”

Estratto dell'articolo di Davide Di Francesco per www.ciakmagazine.it

A.N.A.D Associazione Nazionale Attrici e Attori Doppiatori, ha comunicato di aderire pienamente allo sciopero indetto dal 21 febbraio fino al 28. Sulla pagina Facebook dell’Associazione è apparso il seguente comunicato:

«[…] “Al giorno d’oggi è impensabile continuare a lavorare in condizioni contrattuali obsolete, con normative che non tengono conto di quanto e come il mercato dell’intrattenimento dell’audiovisivo è cambiato negli ultimi 10 anni, e senza tutela per quanto riguarda la cessione dei diritti che mette quotidianamente a repentaglio l’intero settore, alimentando i rischi di un uso improprio dell’Intelligenza Artificiale” […]

In un altro post vengono indicate le motivazioni: «Dopo mesi di trattative inconcludenti, contro le mancate risposte per il rinnovo del ccnl doppiaggio fermo alle retribuzioni di 15 anni fa, contro cessioni di diritti vessatorie e pericolose, contro ritmi di produzione che non rispettano la qualità del lavoro».

