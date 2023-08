ZITTO E MOSCA – ALEXEY NAVALNY È STATO CONDANNATO A 19 ANNI DI RECLUSIONE PER ATTIVITÀ DI “ESTREMISMO” SVOLTE MENTRE SI TROVAVA IN CARCERE – DOVRA’ SCONTARE LA PENA IN UNA COLONIA PENALE DI MASSIMA SICUREZZA, DOVE SONO RINCHIUSI SOLO ERGASTOLANI E INDIVIDUI RECIDIVI “DI PARTICOLARE PERICOLOSITÀ” – È LA SENTENZA FINALE, CHE TOGLIE DI MEZZO DALLA SCENA POLITICA RUSSA IL PRINCIPALE OPPOSITORE DI PUTIN…

È la condanna finale, quella che toglie di mezzo dalla scena politica russa il principale oppositore di Putin, l’unico che, se fosse libero, potrebbe forse ostacolare la sua permanenza al potere. Dopo un processo tenuto a porte chiuse, Alexey Navalny è stato condannato a 19 anni di carcere che, sembra, dovrebbero assorbire i nove che sta già scontando per accuse che la Corte europea dei diritti umani ha riconosciuto come motivate politicamente.

La pena dovrà essere scontata in una delle poche colonie penali di massima sicurezza, quella dove sono rinchiusi unicamente ergastolani e individui recidivi «di particolare pericolosità».

[…] Navalny potrebbe sperare di uscire nel 2041, a 65 anni, quando Putin ne avrà compiuti 89 e, si pensa, avrà finalmente individuato un successore al Cremlino. Ma, visto l’accanimento delle istituzioni contro di lui, non si sa quello che potrà accadere.

Già nella prigione dove si trova, Navalny ha subito numerose punizioni esemplari per mancanze normalmente giudicate minime. Una volta per non aver salutato come si deve un secondino e un’altra per non aver allacciato l’ultimo bottone della giubba. Così il prigioniero ha passato mesi in una minuscola cella d’isolamento.

La nuova condanna è giunta alla fine di un processo assai breve che riguardava presunte attività di «estremismo» svolte mentre si trovava in carcere. Il tutto legato alla sua Fondazione contro la corruzione, nata anni fa.

Già in precedenza Navalny era stato messo alla sbarra con accuse apparse di volta in volta sempre più labili. Prima per una presunta appropriazione indebita nei confronti di una ditta di legname di Kirov. Poi per una truffa ai danni della filiale russa di una ditta francese di cosmetici (assieme al fratello). […]

