Alexei Navalny, il più noto tra gli oppositori di Vladimir Putin, è stato trasferito in una colonia penale in una regione artica della Russia settentrionale. Lo ha riferito oggi, 25 dicembre, la sua portavoce Kira Yarmysh con un post su X/Twitter in cui precisa che «Alexei sta bene». Da più di due settimane i suoi collaboratori non avevano più notizie di dove si trovasse. Navalny è stato rintracciato nella colonia penale IK-3 a Kharp, nella regione autonoma dello Jamalo-Nenec, circa 1.900 km a nord-est di Mosca.

La città si trova nelle vicinanze di Vorkuta, le cui miniere di carbone facevano parte di uno dei più famigerati campi di lavoro del sistema di gulag sovietici. Il suo avvocato è riuscito a vederlo per un colloquio questa mattina. Leonid Volkov, tra i più stretti alleati di Navalny, ha commentato: «È il posto più isolato al mondo. È quasi impossibile raggiungere quella colonia penale, è quasi impossibile persino inviare lettere lì».

«L'abbiamo trovato», esordisce il legale nel suo post. E racconta che «in dall’inizio era chiaro che le autorità volevano isolare Alexei, soprattutto prima delle elezioni». Poi aggiunge che lui e i suoi collaboratori hanno inviato 618 richieste di informazioni sulla nuova colonia dove è stato trasferito Navalny, che era detenuto in una colonia penale a 235 km (145 miglia) a est di Mosca. Le autorità, sostiene, gli hanno fornito più d'una volta informazioni false.

Poi conclude: «La situazione di Alexei è un chiaro esempio di come il sistema tratta i prigionieri politici, cercando di isolarli e reprimerli. Ma noi continuiamo nella nostra lotta. Grazie. Libertà per Navalny».

2 – I SEGRETI DI IK 3, LA COLONIA PENALE DOVE PUTIN HA RINCHIUSO NAVALNY ALLA VIGILIA DELLE ELEZIONI

Lontanissimo, isolatissimo in uno dei luoghi più inospitali del mondo. Un messaggio chiaro quello che Vladimir Putin ha mandato all’oppositore Alexei Navalny, condannato a 19 anni di carcere, con il trasferimento nella colonia penale Ik 3, che si trova a oltre 2mila chilometri da Mosca, nell’estremo nord della Russia, vicino al Circolo polare artico.

Ik 3 è una colonia penale di massima sicurezza, dove solitamente vengono rinchiusi i criminali più pericolosi. Lì, dopo tre settimane di black out in qualunque comunicazione, è ricomparso Navalny, di cui non si avevano notizie dal 6 dicembre. […]

La colonia penale Ik 3 si trova a Charp, nella Yamalo-Nenetsia, una regione remota della Siberia. Gli inverni sono rigidissimi. Tanto per capirsi: nei prossimi giorni sono previste temperature attorno ai -28 gradi centigradi e un viaggio per raggiungere la cittadina di 6mila anime può durare anche settimane. “È una delle zone più isolate al mondo”, hanno commentato i suoi collaboratori. Così se già le comunicazioni dalla colonia penale numero 6 di Melekhovo, a circa 200 chilometri da Mosca, erano difficilissime, ora diventeranno praticamente impossibili. Un silenziatore a orologeria, alla vigilia delle elezioni.

