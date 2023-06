ZOMPANO I CONTI DELLO STATO: DAL FANGO DELL'EMILIA-ROMAGNA EMERGONO QUASI 9 MILIARDI DI EURO DI DANNI (E LI CACCIA?) – AL TAVOLO A PALAZZO CHIGI, LA REGIONE HA PORTATO LA SUA STIMA DEI DANNEGGIAMNETI PER L'ALLUVIONE: PRECISAMENTE 8,8 MILIARDI, SENZA TENERE CONTO DEL MANCATO FATTURATO DELLE AZIENDE – BONACCINI: “NON ABBIAMO PARLATO DEL COMMISSARIO. CON IL GOVERNO ABBIAMO PUNTI DI VISTA DIFFERENTI. SERVONO SUBITO 1,8 MILIARDI PER STRADE E ARGINI”

1– L'EMILIA ROMAGNA AL GOVERNO, 8,8 MILIARDI DI DANNI

bonaccini meloni

(ANSA) - E' di oltre 8,8 miliardi di euro la stima provvisoria dei danni dell'alluvione in Emilia-Romagna. Sono i dati forniti dalla Regione al tavolo sul post alluvione a palazzo Chigi. A tale stima, a quanto si è appreso, andranno aggiunti i danni alle auto e mezzi, il mancato fatturato e la ricostituzione delle scorte delle aziende e la ricalibrazione delle opere infrastrutturali.

2 - BONACCINI, 'SU COMMISSARIO ANCORA DISTANZA CON GOVERNO'

(ANSA) - "Del tema del commissario non abbiamo praticamente parlato. C'è un punto che non ci vede coincidenti nella valutazione. Io, noi, il sistema territoriale dell'Emilia Romagna, comprese le parti sociali, pensiamo che sarebbe utile nominare il prima possibile un commissario e la struttura commissariale per tenere insieme emergenza e ricostruzione. Il Governo in questo momento ha un punto di vista diverso".

bonaccini meloni

Cosi il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini al termine della riunione a palazzo Chigi sull'alluvione. "Io rispetto quel punto di vista - ha aggiunto - mi auguro che si possa arrivare più presto possibile a una coincidenza, perché siamo convinti che forti dell'esperienza del terremoto, quello sarebbe un ulteriore elemento di velocità e vantaggio".

3 - BONACCINI, PER I DANNI EMERGENZIALI SERVONO SUBITO 1,8 MILIARDI

(ANSA) - "Noi abbiamo presentato una quantificazione complessiva, tra danni pubblici e privati, strutture, infrastrutture che sarà attorno ai 9 miliardi di euro. Ma il tema di oggi, il governo e in particolare Musumeci avevano chiesto che portassimo la parte più necessaria per arrivare entro l'autunno a sistemare ciò che se non sistemato un evento ordinario rischierebbe di trasformare in straordinario".

alluvione emilia romagna

Cosi il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini al termine del tavolo a palazzo Chigi sull'alluvione. "Sulle infrastrutture in particolare, strade comunali e provinciali, perché delle statali si occupa il ministero, più l'intervento sulle sponde arginali - ha aggiunto - noi stimiamo attorno a 1,8 mld, euro più euro meno. Questa è la parte più emergenziale che abbiamo.

Il governo vuole vedere quello che abbiamo consegnato rispetto alle priorità che indichiamo. Quelle risorse oggi non ci sono: non vanno confusi con i circa 2 mld indicati, che prevedevano per esempio gli ammortizzatori sociali".

