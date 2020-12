ZOOM, CHE BOOM! - LA VIDEOCHAT ZOOM, CRESCIUTA IN MODO ESPONENZIALE GRAZIE ALLA PANDEMIA, PUNTA A SFIDARE IL COLOSSI GOOGLE E MICROSOFT: LA SOCIETÀ, CHE QUEST'ANNO HA VISTO IL VALORE DELLE PROPRIE AZIONI CRESCERE DI OLTRE IL 500%, SAREBBE PRONTA A ESPANDERE LE PROPRIE ATTIVITÀ, LANCIANDO UN SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA E UNA APP CALENDARIO CHE…

ZOOM

La videochat Zoom, cresciuta in modo esponenziale grazie alla pandemia che ha reso necessari smart working e didattica a distanza, ora punta a sfidare il colossi Google e Microsoft. La società, che quest'anno ha visto il valore delle proprie azioni crescere di oltre il 500%, sarebbe pronta a espandere le proprie attività, secondo il sito The Information: oltre alle videoconferenze sarebbero in arrivo un servizio di posta elettronica e una app calendario, tipo Google Calendar o Microsoft Calendario.

L'azienda sarebbe già al lavoro sulla posta elettronica, che potrebbe partire in via sperimentale già l'anno prossimo. L'app del calendario appare più lontana e non è chiaro se lo sviluppo sia già iniziato. Ma entrambe le strade serviranno a Zoom quando le aziende cominceranno a riportare i dipendenti in ufficio e l’uso delle videoconferenze calerà con la distribuzione del vaccino contro il coronavirus.

Molti dei principali concorrenti di Zoom sono piattaforme di videoconferenza offerte in suite di applicazioni aziendali; le più usate Office 365 di Microsoft e Workspace di Google. Entrambe offrono prodotti per calendario, e-mail e videoconferenze, quindi ha senso che Zoom cerchi di completare la propria offerta con e-mail e calendario.

Tra gli indizi che Zoom si sta muovendo in questa dorezione, The Information cita annunci di lavoro per "entusiasmanti funzionalità di chat" e la progressiva integrazione con altre app come Asana e Dropbox.

