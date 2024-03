ZOZZONI AD ALTA QUOTA! – UN ADDETTO CHE SI OCCUPA DI PULIRE GLI AEREI DELLA COMPAGNIA “AMERICAN AIRLINES” SI SFOGA SU TIKTOK, RACCONTANDO QUALI SCHIFEZZE TROVA TRA I SEDILI, DAI RIMASUGLI DI CIBO AL PANNOLINO SPORCO: “SIETE DISGUSTOSI. POSSO SOLO IMMAGINARE IN CHE STATO SIANO LE VOSTRE CASE” - E GLI UTENTI LO UCCELLANO: "DEVI ESSERE GRATO DI AVERLO, UN LAVORO", "IO LASCIO SPORCO COSI' ALMENO HAI DA FARE QUALCOSA" - VIDEO

Quando siamo piccoli ci viene insegnato il rispetto, non solo nei confronti dei nostri genitori e dei conoscenti, ma di chiunque dovessimo incontrare nel corso della nostra vita: i professori e il personale scolastico, gli impiegati nei vari servizi, i camerieri nei ristoranti e via dicendo. […]

Un dipendente di American Airlines si è espresso a questo proposito tramite un video pubblicato sul suo account TikTok. Il ragazzo si occupa di caricare e scaricare i bagagli, ma anche della pulizia dell'interno dell'aereo dopo un volo, e lamenta di aver trovato sedili e pavimento così sporchi (facendo esempi da brividi) da chiedersi in che terribile stato possano versare le case di questi passeggeri.

«Ciao, sono Dre - inizia il ragazzo -, carico le vostre valigie in stiva e le scarico, pulisco l'aereo e trasferisco i bagagli da un volo al prossimo... e vi dico una cosa: non avete nessun rispetto per lo stato in cui lasciate gli aerei dopo che siete scesi».

Tra l'altro, fa presente Dre, ci sono diverse occasioni in cui gli assistenti di volo passano tra i passeggerei con delle grosse buste della spazzatura per chiedere se abbiano o meno qualcosa da buttare via, specialmente dopo aver consumato i pasti, eppure «mettete il contenitore nella tasca davanti del sedile, o per terra, la bottiglia vuota di Gatorade, carte di cibo... perché oggi ho trovato un pannolino sotto la seduta?».

«Siete disgustosi - dichiara poi il ragazzo - e posso solo immaginare in che stato siano le vostre case. So che questo video non cambierà nulla ma mi sentivo di dirvi quanto le vostre case possano puzzare e che vostra mamma avrebbe davvero dovuto fare un lavoro migliore a insegnarvi l'educazione». […]

Qualcuno tuttavia, sembra non aver preso le critiche in maniera molto costruttiva: «Devi essere grato di averlo, un lavoro», «Io lascio tutto lì così almeno hai qualcosa da fare durante il tuo turno di lavoro» […]