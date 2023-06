ZOZZONI, VIA DA QUESTA BANCA! – LA STORIA DI UNA COPPIA CHE PER VIVERE REGISTRA VIDEO SU “ONLYFANS”. I DUE OGNI SETTIMANA INCASSANO DAI 15 AI 20 MILA DOLLARI (TUTTO FATTURATO) MA LE BANCHE, QUANDO VEDONO DA DOVE ARRIVANO I SOLDI GLI CHIUDONO IL CONTO PERCHÉ “NON RISPETTANO LE LINEE GUIDA” – VISTA LA MONTAGNA DI DENARO CHE GUADAGNANO I DUE SONO STATI SEGNALATI ANCHE ALL’ANTIRICICLAGGIO MA...

Estratto dell’articolo di Enrico Spaccini per www.fanpage.it

matteo e vittoria shinratensei98 1

Matteo e Vittoria sono content creator. Da qualche anno come coppia si dedicano alla produzione di video e foto per OnlyFans, la piattaforma che offre servizi di intrattenimento per adulti tramite abbonamento. I due ragazzi di Varese sono riusciti a fare di questo il loro lavoro, arrivando a guadagnare ogni settimana trai 15 e i 20 mila dollari.

Tuttavia, nonostante a ogni entrata corrispondono una fattura, anche con l'aiuto di commercialisti, i due content creator stanno trovando difficoltà a mantenere aperto un conto corrente. "Ce ne hanno chiusi due nel giro di poche settimane", racconta Matteo a Fanpage.it, "dicono che non rispettiamo le loro linee guida, ma la verità è che i soldi che arrivando da OnlyFans per loro non sono etici".

vittoria shinratensei98 2

"Il primo conto ce lo hanno chiuso non molto tempo fa", spiega Matteo che per vederci chiaro ha dovuto chiedere al suo commercialista. Quello di chiudere il conto corrente di chi lavora nel mondo della pornografia non sarebbe un fenomeno isolato.

Soprattutto per chi arriva da OnlyFans: "Ci hanno spiegato che i soldi che arrivano da loro non sono ben visti", continua il 27enne, "così quando vedono bonifici arrivare da Fenix International (l'azienda proprietaria della piattaforma con sede a Londra) iniziano a fare controlli".

Matteo e Vittoria ogni settimana ricevono un bonifico da 15-20 mila dollari da OnlyFans. "I commercialisti ci hanno spiegato che quanto entrano tanti soldi ti mettono in una lista anti riciclaggio", spiega il 27enne. Così partono i controlli. "Il nostro commercialista gli ha mandato le fatture provando che era tutto in regola", continua, ma il problema non è di fatture o di regolarità. […]

